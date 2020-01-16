الحكومة السودانية تعلن تقدم الملفات الصعبة بمفاوضات السلام

جوبا 16 يناير 2020 – أعلنت الحكومة السودانية، الخميس عن تقدم في الملفات الصعبة ملف دارفور سيما المتعلقة بالسُلطة والأراضي، خلال مفاوضات السلام المنعقدة بجنوب السودان.

التعايشي يدلي بتصريحات وبجانبه مستشار سلفا كير توت قلواك - إرشيف

وقال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، في تصريح صحفي،" المفاوضات الجارية في جوبا أحرزت تقدما ملموسا في الملفات الصعبة المتعلقة بالسلطة والأراضي".

ويقود التعايشي وفد الحكومة السودانية في مسار دارفور، حيث يتم التفاوض مع عدد من الحركات المسلحة المنتظمة تحت لواء الجبهة الثورية.

وكشف المسؤول خلال تصريحه عن مناقشة جلسة التفاوض في مسار دارفور، قضايا الأراضي والحواكير، التي قال إنها تثير توترًا في الإقليم، ينتهي في الغالب إلى اقتتال قبلي يروح ضحيته العشرات.

وأضاف: "ملف الأراضي مرتبط بصراعات قديمة ومعقدة، ومع ذلك أحرزنا فيه تقدم، وسيخضع لمزيد من النقاش في جلسة الغد، فيما تعكف لجنة من الخبراء لوضع تصور لملف قضايا السلطة في دارفور الذي ستعاود الأطراف النقاش حوله في غضون يومين".

وأشار التعايشي إلى أن الوفد الحكومي والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، سيعقدان جولة تفاوض في وقت لاحق للتباحث حول ملفات المنطقتين.

وأكد على أن الطرفين أوشكا على الفراغ من إنهاء النقاش حول التصور المقدم من الحركة الشعبية، في ملفات الحوار المختلفة، مبيناً أن ملف الترتيبات الأمنية في كل من دارفور والمنطقتين سيبدأ الحوار حوله خلال الأيام القادمة.

وقال التعايشي أن مفاوضات السلام في المسارات المختلفة تسير بصورة متزامنة، وأشار إلى عقد عددٍ من الجلسات في مختلف المسارات، من بينها محادثات مع الحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو حول ملفات المنطقتين.

وأوضح أن تحقيق السلام الشامل في السودان " بات ممكنا، لكنه ليس سهلا"، على الرغم من الاستعداد الذي أبدته أطراف التفاوض بتقديم التنازلات لدفع استحقاقات السلام.

وأضاف: "من يريد إيقاف الحرب وتوجيه الموارد البشرية والمالية لتنمية البلاد، يعرف أن هناك ثمن يجب دفعه، وعلى أطراف التفاوض أصدقاء السودان الدوليين والإقليميين دفع ثمن السلام"، دون أن يحدد على وجه الدقة ماذا يعني بثمن السلام.

وقال رئيس فريق الوساطة الجنوبية، توت قلوال، إن التقدم الذي أحرزته محادثات السلام السودانية في جوبا في المسارات المختلفة يعطي مؤشرا بأن تحقيق السلام الشامل بات قريبا، مشيرا إلى أن التفاوض في المسارات المختلفة قطع أشواطا متقدمة.

وتركز المفاوضات التي تستضيفها جنوب السودان على خمسة مسارات، هي: إقليم دارفور، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان. ‎