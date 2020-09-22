الحكومة السودانية تعلن رسميا استعادة الخطوط البحرية

ميناء بورتسودان على البحر الأحمر .. (صورة لرويترز)

الخرطوم 22 سبتمبر 2020 – أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، استعادة شركة الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين) اعتبارا من اليوم، باعتبارها الناقل الوطني وعماد التنمية.

وقال عضو مجلس السيادة، الفريق الركن مهندس بحري إبراهيم جابر، خلال مخاطبته مبادرة "استعادة الخطوط البحرية السودانية" تحت شعار، "الناقل البحري الوطني عماد التنمية وعائد بأمر الشعب"، إن الخطوط البحرية تعتبر شركة عملاقة ولها عائد أرباح للبلاد.

ونوَّه إلى أن انهيار الخطوط البحرية كان بسبب تدخل جهاز الآمن السابق في إدارتها وعملها الأمر الذي دفع بخروج كوادرها الي خارج البلاد.

وأشار إلى أن الخطوط البحرية كانت تتمتع بكوادر رفيعة من كفاءات وخبرات.

وبيعت آخر باخرة في أسطول الخطوط البحرية السودانية خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير وبات السودان لا يملك اي باخرة بعد ان كان صاحب أحد أكبر الأساطيل في المنطقة.

وجرت تصفية الخطوط البحرية بقرار من البشير في 2015 وانشأت بديلا لها شركة "سنقنيب للنقل"

وتقدمت مجموعه من الخبراء في البحرية بمبادرة لوزير البنى التحتية والنقل لاستعادة الخطوط البحرية بعد ثورة ديسمبر.

وأشار إبراهيم جابر إلى أن مبادرة استعادة الخطوط البحرية السودانية تعد من المبادرات الوطنية التي أسهمت فيها مرحلة التغيير والثورة المجيدة والتي وجهت الشعب نحو قضايا الوطن.

ووجه جابر بالإسراع في العمل على إنفاذ المبادرة ليصل السودان لمصاف الدول المتقدمة في ظل انفتاحه القريب مع العالم.

كما أثنى جابر على تعاون وزارة البني التحتية والنقل ومساهمتها في التنمية المستدامة بالبلاد وتعاونها في المبادرة الوطنية باستعادة الخطوط البحرية.