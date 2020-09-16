الحكومة السودانية ترفع الحظر الصحي بعد 6 أشهر من الإغلاق

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 16 سبتمبر 2020 – أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء رفع الحظر الصحي، بعد إغلاق شامل كامل وجزئي دام نحو 6 أشهر بسبب تفشي فايروس كورونا.

وفرضت السلطات السودانية في 18 أبريل الماضي حظراً شاملاً للتجوال لـ 3 أسابيع، ومددته عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لمنع تفشي الوباء القاتل.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ "رفع الحظر، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية والتنبيه على أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة".

وشدَّدت اللجنة في بيان أوردته الوكالة الرسمية، على ضرورة التقيد بموجهات وزارة الصحة للحد من انتقال الوباء وانتشاره بين المواطنين خاصة مع تزايد احتمالات إنشار المزيد من الأوبئة.

ونبَّهت المواطنين بأن خطر الجائحة لم ينقشع، ودعت المواطنين للحرص على اتباع الارشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة التي تحميهم من خطر الاصابة.

وبلغ إجمالي وفيات فيروس كورونا في السودان، 836 حالة، والإصابات 13 ألف و535 بالإضافة إلى 6 آلاف و759 حالة تعافٍ.

كما أشار بيان اللجنة إلى أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها لتخفيف الأضرار على المواطنين.

واستعرضت اللجنة الوضع العام في البلاد على خلفية السيول والفيضانات وما أدت إليه من كوارث وخسائر على مختلف الأصعدة وما هو متوقع من تبعات جراء الأزمة.

وأعلنت السلطات المختصة عن تأجيل فتح المدارس التعليمية من يوم 27 سبتمبر الجاري إلى 22 نوفمبر المقبل بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد منذ بداية الخريف.

وحسب صادر عن وزارة الداخلية فإن حصيلة وفيات السيول والفيضانات ارتفعت إلى 114، والإصابات إلى 54 حالة.

وأعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، في 5 سبتمبر الجاري، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة شهور، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".