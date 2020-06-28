 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 28 حزيران (يونيو) 2020

الحكومة السودانية تعلن موقفها النهائي من القضايا العالقة في مفاوضات السلام الاثنين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 168.3 كيلوبايت
اجتماع المجلس الأعلى للسلام 28 يونيو 2020، صورة لـ(سونا)

الخرطوم 28 يونيو 2020 – قالت الحكومة السودانية، إنها ستعلن الاثنين عن موقفها النهائي بشأن القضايا العالقة في مفاوضات السلام التي تجريها مع الجبهة الثورية.

ومن ضمن القضايا العالقة، تمديد الفترة الانتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية ليسمح لشاغلي المناصب الحكومية العليا من الترشح في الانتخابات المزمع قيامها بعد انتهاء فترة الانتقال، إضافة لقسمة السُلطة وبعض البنود في الترتيبات الأمنية.

ودخلت قيادات الحكومة السودانية، مُنذ الجمعة في مشاورات مكثفة مع الوساطة الجنوب سودانية ووفد الحركات المسلحة الزائر للخرطوم، بغرض وضع حلول للقضايا العالقة في مفاوضات السلام.

وعقد المجلس الأعلى للسلام، الأحد، اجتماع بكامل عضويته الذين أبرزهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان حميدتي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى مسؤولون آخرون.

وقال رئيس مفوضية السلام، سليمان الدبيلو، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع: "إن المجلس ناقش القضايا الستة العاقلة، وتم التوصل الي تفاهمات حولها".

وأشار إلى أن المجلس "سيعرض هذه التفاهمات على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير – وهي بمثابة الائتلاف الحاكم، التزاما بالمؤسسية لتتكامل اطراف التفاوض لتكملة متطلبات السلام النهائي بالبلاد".

وأضاف: "إن المجلس سوف يعقد اجتماع الاثنين للتوصل إلى رأي نهائي حول القضايا العالقة لعرضه على الوساطة الجنوب سودانية والجبهة الثورية".

وأكد الدبيلو على وجود توجه ايجابي من كافة الاطراف في توجهها نحو تحقيق السلام بالسودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أحزمة حمدوك الخمسة كرة اخرى -تعقيب وتعليق 2020-06-27 20:58:47 بقلم : د.عبد السلام سيد احمد اثارت أطروحة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حول الأحزمة التنموية الخمس للسودان ردود فعل وأصداء واسعة، نشير لبعض منها هنا مع حفظ الألقاب: كتب عنها السر سيد احمد مقالاً تحت عنوان "من الانشغالات (...)

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!! 2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

مع السودان 2020-06-25 18:48:44 كتب :جوزيب بوريل فونتيليس وهيكو جوزيف ماس في العام الماضي، شاهد العالم بأعجاب عندما خرج مئات الآلاف من النساء والرجال السودانيين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السلمي ضد واحدة من أكثر الأنظمة الديكتاتورية وحشية في العالم. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.