الحكومة السودانية تعلن نزع 170 مشروعاً استثمارياً

الهادي محمد ابراهيم

الخرطوم 14 يوليو 2021 ـ قال مسؤول حكومي رفيع إن الحكومة السودانية ستجري مسح لمراجعة كافة مشروعات الاستثمار القائمة حاليا ومعالجة المشكلات التي تعترضها، وأكد نزع 170 منها حتى الان.

وأوضح وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد ابراهيم لـ “سودان تربيون" الأربعاء أن بعض الاستثمارات تواجه مشكلات وتنازع حول الأراضي، وفي المقابل فإن العديد من المشروعات في ولايات أخرى تحقق نجاحا لافتا.

وقال إن وزارته تلقت شكاوى من مستثمرين حول حدوث تجاوزات في عدة مشروعات.

وأضاف "كما أن هناك بعض المستثمرين يحوزون على الأراضي دون العمل فيها، وبعض المستثمرين الأجانب يقومون ببيع مشروعاتهم لمستثمرين أخرين".

واكد ان جملة المشروعات التي تم نزعها في كافة أنحاء السودان بلغت حتى الآن حوالي 170مشرَوعا بعضها تم نزعه قبل تسلمه منصبة كوزير فيما تم نزع البعض بعد مجيئه للوزارة.

وأوضح ان الغرض من المسح الميداني لكل المشروعات الاستثمارية القائمة هو الوقوف على مشكلات الاستثمار ومدى جدية المستثمرين الذين منحت لهم تصاديق سابقا علاوة على جمع المعلومات.

وأضاف أن المستثمرين الذين لم يلتزموا بتصاديق سيعاد النظر في مشروعاتهم بما في ذلك نزعها حال تطلب الأمر.

وأشار إلى أن لديهم فرق ميدانية تطوف على كافة المشروعات كل ستة أشهر.