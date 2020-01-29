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توصية بإعادة أكثر من 300 موظف للعمل فصلهم نظام البشير

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الخرطوم 29 يناير 2020 – أوصت لجنة مختصة في السودان بإرجاع 343 شخص للعمل، بينهم دبلوماسيون وموظفون في الإذاعة والتلفزيون فصلهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير منذ توليه مقاليد السلطة في 1989.

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رئيسة لجنة إعادة المفصولين

وأوضح المتحدث باسم اللجنة رشيد سعيد يعقوب أن نقاشا جرى حول تقارير اللجان الفرعية وصدرت حزمة من التوصيات سيتم رفعها إلى وزير شؤون مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وقال بيان صادر عن لجنة مختصة في قضية المفصولين تعسفيًا، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء، إن اللجنة أجازت توصية من وزارة الخارجية بإعادة 10 دبلوماسيين للعمل وإلحاقهم بالدرجة الوظيفية لزملائهم، إضافة إلى إعادة 13 إداري للخدمة وإلحاقهم بالدرجة الوظيفية لزملائهم.

وأفاد بأن اللجنة قررت إرجاع 108 شخص للعمل في الإذاعة الحكومية، وأقرت ترفيع الدرجات الوظيفية لـ 27 أُعيدوا إلى الخدمة في وقت سابق، وأوصت بتحسين معاش 46 آخرين لتجاوزهم السن القانونية للمعاش الإجباري وهي 65 عامًا.

وأكد على اللجنة أرجعت 66 شخص للعمل في تلفزيون السودان، وحسنت من معاش 24 آخرين أبدوا الرغبة في عدم العودة للعمل مرة أخرى.

وقال البيان إن اللجنة قررت ترفيع 4 أشخاص لإلحاقهم بالدرجة الوظيفية لزملائهم، سبق إعادتهم إلى العمل في إذاعة وتلفزيون عطبرة بولاية نهر النيل، وقد أوصت بتحسين معاشات 10 أشخاص.

وأشار إلى أن اللجنة قررت إعادة 24 مفصول للخدمة في وزارة الثقافة والإعلام، وترفيع 12 آخرين في الدرجات الوظيفية وتحسين معاش 40 مفصول.

وقالت اللجنة إنها عدلت من توصيتها السابقة بشأن مفصولي الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، القاضية بإعادة 124 للعمل وتحسين معاشات 43 مفصول بعد ترفيع درجاتهم الوظيفية أسوة بزملائهم.

وأفادت بأنها طلبت رأي فني من وزارة المالية وديوان شئون الخدمة بشأن ملفات مفصولي شركات: المؤسسة العامة للطباعة والنشر، دار الاعلام للطباعة ودار الثقافة للطباعة، نظرًا لتصفية هذه المؤسسات في عهد الرئيس المسجون عمر البشير.



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