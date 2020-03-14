 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 14 آذار (مارس) 2020

الحكومة السودانية تغلق المدارس والجامعات وتمنع التجمعات بسبب المخاوف من كورونا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 مارس 2020 - أعلنت الحكومة السودانية إغلاق الجامعات لمدة شهر ومنع التجمعات، في محاولة لمنع انتشار كورونا بعد الإعلان عن حالة إصابة واحدة توفي صاحبها يوم الخميس.

JPEG - 27.7 كيلوبايت
فايرس كورونا أثار ذعرا واسعا وأثر على حركة الاقتصاد والسفر في غالب دول العالم

وأعلن وزير الصحة أكرم علي التوم، الجمعة، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا. ولم تعلن السُلطات الصحية تسجيلات أي حالة جديدة وسط تخوفات من عدم قدرة المرافق الطبية على احتواء الوباء حال انتشاره.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "بناء على توصيات اللجنة العليا للتصدي لوباء كورونا، قرر مجلس الوزراء إغلاق الجامعات ومنع التجمعات".

وقرر مجلس الوزراء بعد اجتماع طارئ السبت "إغلاق جميع الكليات والمعاهد العليا، إضافة لإغلاق المدارس ورياض الأطفال لمدة شهر، علاوة على تأجيل امتحانات شهادة الأساس التي لم تُجرى في الولايات".

وقال إن امتحانات الشهادة السودانية في موعده.

وأكد فيصل عزمهم إجلاء السودانيين العالقين بالمعابر مع مصر، بعد إغلاق الحدود معها، مع إنشاء مراكز عزل مؤقتة.

وطالب مجلس الوزراء الجهات الأمنية، دعم وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بمراكز العزل والإيواء، مع الاستفادة من المستشفيات العسكرية لتقديم الخدمات الطبية.

وحث المجلس وزارة الصحة على تعزيز الإجراءات والضوابط الصحية بالسجون ومراكز الإصلاح، ودعا الوحدات الحكومية باتخاذ تدابير تُقلص من الازدحام في مواقع العمل.

وقال المتحدث إن السُلطات ستشدد الرقابة على الأسواق العامة لضبط أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الطيبة، حيث تشهد أسواق البلاد حالة انفلات كامل في الأسعار.

وكان وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح أعلن السبت خلال مؤتمر صحفي، تدابير وقائية للحيلولة دون انتشار الوباء، تضمنت تقليل الوقت الذي يقضيه المصلون في المسجد، وتقليص الوقت بين الآذان والإقامة للصلاة التي حث على أقامتها بالسور القصيرة مع الإيجاز في خطب الجمعة، إضافة إلى التخلي عن سرادق العزاء وإيقاف الندوات الدينية والحد من ليالي الذكر التي تقيمها الطرق الصوفية.

ودعا الوزارة القساوسة التسريع في الصلوات في الكنائس والمعابد منعا للازدحام والتجمعات، فيما نادت المطارنة الأرثوذكس بالاجتهاد في كيفية تفادي طقوس التناول في صلواتهم.

بدورها قررت وزارة الشباب والرياضية إقامة المباريات الرياضية دون جمهور، في وقت أكدت تأجيل بطولات الجمهورية والمؤتمرات والفعاليات الشبابية، وإيقاف نشاطات اتحادات السباحة.

ومنعت وزارة التنمية الاجتماعية الزيارات لدُور الإيواء لمدة أسبوعين، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بهذه الدُور وتعقيمها، وذلك في محاولة لمنع وصول فيروس كورونا إلى هذه الدُور التي تأوي أطفال ومسنين.

كما قررت بعض المستشفيات الخاصة في الخرطوم منع زيارة المرضى المنومين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (4 - 4) 2020-03-14 17:43:57 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk أما بعد، فبعد حقب عديدة من تداول السُّلطة في الخرطوم، وصلت البلاد إلى ما حالت إليه الأمور من سوء المنقلب، وبُعد الطلب، وذلك بعد أن جاء أهل النفاق الذين احتكروا السُّلطة، (...)

قراءة في دفتر ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة 2020-03-13 22:45:17 بقلم: آدم كبر في ديسمبر من العام ٢٠١٨؛ انطلقت شرارة الثورة في كل من عطبرة ومن بعدها الدمازين وهي شرارة مستصغره بسبب ضيق المعيشة وانعدام الخبز لكنها أذنت بانفجار البركان الشعبي ضد الحركة الإسلامية ومؤتمرها اللاوطنى ٠٠ (...)

المشهد واتجاهات الصراع 2020-03-08 22:40:54 بقلم : محمد عتيق الواقع الراهن بتعقيداته نتيجة منطقية للشراكة القائمة بين المدنيين والعسكريين والمعروفة عند الجميع بأنها ناتجة عن توازن القوة/الضعف بينهما .. قوى الحرية والتغيير بمختلف مكوناتها هي قيادة الثورة التي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.