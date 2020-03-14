الحكومة السودانية تغلق المدارس والجامعات وتمنع التجمعات بسبب المخاوف من كورونا

الخرطوم 14 مارس 2020 - أعلنت الحكومة السودانية إغلاق الجامعات لمدة شهر ومنع التجمعات، في محاولة لمنع انتشار كورونا بعد الإعلان عن حالة إصابة واحدة توفي صاحبها يوم الخميس.

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وأعلن وزير الصحة أكرم علي التوم، الجمعة، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا. ولم تعلن السُلطات الصحية تسجيلات أي حالة جديدة وسط تخوفات من عدم قدرة المرافق الطبية على احتواء الوباء حال انتشاره.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "بناء على توصيات اللجنة العليا للتصدي لوباء كورونا، قرر مجلس الوزراء إغلاق الجامعات ومنع التجمعات".

وقرر مجلس الوزراء بعد اجتماع طارئ السبت "إغلاق جميع الكليات والمعاهد العليا، إضافة لإغلاق المدارس ورياض الأطفال لمدة شهر، علاوة على تأجيل امتحانات شهادة الأساس التي لم تُجرى في الولايات".

وقال إن امتحانات الشهادة السودانية في موعده.

وأكد فيصل عزمهم إجلاء السودانيين العالقين بالمعابر مع مصر، بعد إغلاق الحدود معها، مع إنشاء مراكز عزل مؤقتة.

وطالب مجلس الوزراء الجهات الأمنية، دعم وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بمراكز العزل والإيواء، مع الاستفادة من المستشفيات العسكرية لتقديم الخدمات الطبية.

وحث المجلس وزارة الصحة على تعزيز الإجراءات والضوابط الصحية بالسجون ومراكز الإصلاح، ودعا الوحدات الحكومية باتخاذ تدابير تُقلص من الازدحام في مواقع العمل.

وقال المتحدث إن السُلطات ستشدد الرقابة على الأسواق العامة لضبط أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الطيبة، حيث تشهد أسواق البلاد حالة انفلات كامل في الأسعار.

وكان وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح أعلن السبت خلال مؤتمر صحفي، تدابير وقائية للحيلولة دون انتشار الوباء، تضمنت تقليل الوقت الذي يقضيه المصلون في المسجد، وتقليص الوقت بين الآذان والإقامة للصلاة التي حث على أقامتها بالسور القصيرة مع الإيجاز في خطب الجمعة، إضافة إلى التخلي عن سرادق العزاء وإيقاف الندوات الدينية والحد من ليالي الذكر التي تقيمها الطرق الصوفية.

ودعا الوزارة القساوسة التسريع في الصلوات في الكنائس والمعابد منعا للازدحام والتجمعات، فيما نادت المطارنة الأرثوذكس بالاجتهاد في كيفية تفادي طقوس التناول في صلواتهم.

بدورها قررت وزارة الشباب والرياضية إقامة المباريات الرياضية دون جمهور، في وقت أكدت تأجيل بطولات الجمهورية والمؤتمرات والفعاليات الشبابية، وإيقاف نشاطات اتحادات السباحة.

ومنعت وزارة التنمية الاجتماعية الزيارات لدُور الإيواء لمدة أسبوعين، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بهذه الدُور وتعقيمها، وذلك في محاولة لمنع وصول فيروس كورونا إلى هذه الدُور التي تأوي أطفال ومسنين.

كما قررت بعض المستشفيات الخاصة في الخرطوم منع زيارة المرضى المنومين.