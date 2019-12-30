 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 30 كانون الأول (ديسمبر) 2019

الحكومة السودانية تقرر ارسال تعزيزات عسكرية عاجلة الى غرب دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 ديسمبر 2019- عقدت الحكومة السودانية اجتماعا طارئا ليل الإثنين لبحث تطورات الأوضاع في ولاية غرب دارفور وقررت ارسال قوات على جناح السرعة للسيطرة على الموقف المتأزم.

JPEG - 68.9 كيلوبايت
قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).. صورة من (سونا)

والتأم الاجتماع بالقصر الرئاسي برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبعض أعضاء مجلسي السيادة والوزراء كما شارك فيه النائب العام تاج السر الحبر وقيادات القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة.

وقتل 5 أشخاص وأصيب 8 آخرين في حصيلة أولية، أعلنتها لجنة الأمن بالولاية ليل الأحد، جراء اشتباكات مسلحة وقعت بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية بالقرب من معسكر "كريندينق" للنازحين.

وتاجج الموقف على نحو وصف بالخطير صباح الاثنين اثر تمدد الهجمات الى اثنين من المعسكرات المحيطة بالجنينة عاصمة الولاية.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس إن الاجتماع اتخذ حزمة من القرارات بينها " ارسال قوات كافية فورا من كل مكونات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسيطرة على الأوضاع".

كما أعلن توجه وفد رفيع المستوي بقيادة كل من حميدتي وحمدوك الى الجنينة للوقوف على الأوضاع ميدانيا ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تجدد النزاع، وتهيئة المناخ الملائم للسلام المجتمعي.

وأشار الى أن الاجتماع قرر كذلك تعليق التفاوض مع مسار دارفور في جوبا لمدة 24 ساعة لإفساح المجال أمام معالجة الأوضاع في الولاية وتشكيل لجنة تحقيق قومية برئاسة النيابة العامة تضم ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في الأحداث وتحديد المسئولية وتقديم الجناة للمساءلة القانونية.

ووجه الاجتماع كذلك وفقا لمانيس بإرسال طائرة لإجلاء الجرحى بهدف تأمين العلاج لهم بمستشفى الخرطوم.

وقال عضو مجلس السيادة المتحدث باسمه محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي إن الأحداث بدأت الأحد بنزاع بين شخصين ثم أخذت طابعا آخرا نتيجة الاستقطاب الذي قامت به بعض مكونات المجتمع.

وأشار لاتخاذ عددا من القرارات تأكيدا لمسؤولية الحكومة في بسط هيبة الدولة واستباب الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم داخل وخارج المدن وفي معسكرات النازحين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

وأخيراً 2019-12-29 20:47:07 بقلم : محمد عتيق لا أشك مطلقاً أننا في حضرة الفرصة الأخيرة لبلادناالحبيبة ، فرصة أن ينهض موحداً قوياً بتنوعه الجميل أو يتناثر إلى دويلات هزيلة تابعة لهذه الدولة أو تلك من دول المنطقة ، فرصة أن نبقى أو يذرونا الريح .. (...)

ومخاطر داخلية .....(٣) 2019-12-22 21:28:36 بقلم : محمد عتيق لن نمل الإشارة إلى/الحديث عن المخاطر التي تعيق الثورة من داخل جدرانها ، إذ لا يجوز أن تكبلنا الاعتبارات السائدة "أتمنى أن نسميها البائدة قريباً" ، اعتبارات : ياخي ما في داعي ، ما تحرج الزول ، ما تزعل فلان (...)

الاسترقاق.. خطايا الماضي ودلالات الحاضر (2 - 3) 2019-12-15 23:26:26 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk إذاً، ما هي المرجعيَّة الثقافيَّة لكونرد وأمثالهم، والتي منها نبعت أفكارهم وجاءت تعابيرهم؟ الجدير بالذكر أنَّ السيطرة الإمبرياليَّة احتاجت إلى لغة جديدة لوصف العالم الذي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.