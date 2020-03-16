الحكومة السودانية تقرر تأجيل المؤتمر الاقتصادي بسبب تداعيات (كورونا)

وزير المالية ابراهيم البدوي

الخرطوم 16 مارس 2020- أعلنت وزارة المالية السودانية تأجيل موعد المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقررا الأسبوع المقبل، تماشياً مع التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فايروس كورونا القاتل.

وكان يفترض عقد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 23-25 مارس الجاري لبحث حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقالت اللجنة التحضرية للمؤتمر الاقتصادي في تريح الاثنين إن تأجيل المؤتمر والورش القطاعية الخاصة به، يأتي استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء التي قضت بوقف الفعاليات والتجمعات الجماهيرية لمنع انتشار كورونا في البلاد.

ويكتسب المؤتمر الاقتصادي، الذي تم إرجاؤه، أهميته لكونه مرتبط بمسألة الدعم الحكومي للسلع الاستراتيجية "القمح، الوقود، الدواء" من حيث الإبقاء عليه أو رفعه، وفق اتفاق بين السلطة الانتقالية وتحالف قوى الحرية والتغيير.

وكانت وزارة المالية السودانية تنوي خفض الدعم الموجه للسلع الاستراتيجية في ميزانية العام المالي 2020، لكن تذمرا حدث في الشارع حال دون تطبيق هذه السياسة وتم إرجاؤها للحسم في المؤتمر الاقتصادي، والذي يسبقه حوار مجتمعي شامل بهذا الخصوص.

وتوقفت مجمل المعاملات الحكومية وتم وقف الدراسة في جميع المراحل بالسودان، وانخفضت الحركة بشكل ملحوظ في الشوارع والأسواق عقب التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة كورونا.

وسجل السودان أول حالة وفاة بكورونا الأسبوع الماضي تم اكتشافها بمريض بعد أن فارق الحياة، ولم تسجل أي حالات إصابة أخرى، في مقابل عشرات حالات الاشتباه التي جاءت نتائجها المعملية سلبية.