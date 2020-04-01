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الحكومة السودانية تقرر وقف استيراد السيارات الصغيرة لستة أشهر

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الخرطوم 1 أبريل 2020- أصدر وزير الصناعة والتجارة السوداني الأربعاء قرارا بمنع استيراد السيارات الصغيرة لستة أشهر قابلة للتجديد.

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وزير التجارة والصناعة مدني عباس

واستثنى القرار السيارات التي تم أو سيتم شحنها قبل العاشر من أبريل 2020م.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبد الله بأن القرار جاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك.

وقال إنه سيتم وضع ضوابط جديدة للسيارات التي تدخل البلاد على ضوء قانون الاستثمار.

وأكد عدم السماح بتخليص سيارات الإفراج المؤقت حتى في حال كانت موديل السنة ابتداء من 15 أبريل 2020 على أن تتم معالجة السيارات التي بدأت اجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار.

وأفاد المسؤول أن عدد السيارات التي دخلت البلاد خلال 15 شهرا الماضية حوالي 220 ألف سيارة ما يعادل استيراد 10 سنوات ماضية في الأحوال العادية.

وقال ان هنالك إعداد متزايدة بصورة متسارعة لدخول البلاد ما يشكل عبئا إضافيا على الدولة سواء في استهلاك الوقود او قطع الغيار او الازدحام المروري او ضغط على الطرق القومية والجسور.



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