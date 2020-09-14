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الحكومة السودانية تقول إنها مستعدة للتفاوض مع (الحلو) وفقاً لاتفاق أديس

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حمدوك والحلو يتبادلات الاتفاق التمهيدي بعد توقيعه بأديس أبابا

الخرطوم 14 سبتمبر 2020 – أعلنت الحكومة السودانية استعدادها لإرسال وفد التفاوض إلى جنوب السودان، لاستئناف المباحثات مع الحركة الشعبية – شمال، وفقًا لمنهجية البيان المشترك الصادر من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الحركة عبد العزيز الحلو.

واقترح بيان مشترك، أعقب اجتماعات للرجلين التأمت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر، مناقشة القضايا الخلافية حول علاقة الدولة بالدين وحق تقرير المصير، في ورش غير رسمية، بهدف الوصول إلى فهم مشترك.

وقال بيان، أعقب اجتماع المجلس الأعلى للسلام، الذي يرأسه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ويضم فيه عضويته كبار قادة الدولة الاثنين: "يثمن المجلس مبادرة رئيس الوزراء لكسر جمود التفاوض الذي توقف طويلاً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة عبد العزيز الحلو، ويعلن عن دعمه للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع".

وأكد المجلس استعداد الحكومة الانتقالية لإرسال وفد التفاوض مباشرة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا "من أجل استئناف التفاوض والوصول لحلول في القضايا الخلافية في إعلان المبادئ وفقاً للنهج المتفق عليه في البيان المشترك".

واستمع المجلس إلى تنوير من رئيس الوزراء حول اجتماعه مع رئيس الحركة الشعبية في الثاني والثالث والرابع من سبتمبر الجاري بالعاصمة الإثيوبية.

ولم يتحدث البيان عن تكوين الوفد الحكومي الذي سترسله الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية بعد أن اعترضت على وجود قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رأس الوفد الحكومي وتطالب باستبداله.

وقال القيادي في الحركة، محمد يوسف المصطفى، لـ "سودان تربيون"، الاثنين، إن الحركة متمسكة بتغيير رئيس وفد التفاوض الحكومي، مؤكدًا استعدادها لاستئناف التفاوض في أي وقت خاصة وإن وفد الحركة التفاوضي متواجد في جوبا.


الاتفاق مع الجبهة الثورية

وقال البيان إن المجلس الأعلى للسلام حدد أسس تنفيذ اتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولي في 31 أغسطس الفائت بين الحكومة والجبهة الثورية.

وأضاف: "نؤكد استعداد كل أجهزة السلطة الانتقالية للالتزام بتنفيذ الاتفاق وتنزيل بنوده على أرض الواقع لينعم مواطني المناطق المتأثرة بالحروب بما وفره الاتفاق من حلول ومعالجات تناولت مسببات الحرب وإزالة آثارها".

وأشار إلى بحث ترتيبات استقبال وفد المقدمة من الجبهة الثورية التي قررت إرساله إلى الخرطوم، وأفاد بأن جانب من الوفد سيحضر للبلاد غدًا الثلاثاء فيما يكتمل وصول بقية الوفد الخميس المقبل.

لكن المتحدث باسم وفد المقدمة، إبراهيم موسى زريبة، قال لـ "سودان تربيون"، ليل الاثنين، إن الوفد سيأتي الخميس المقبل.



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