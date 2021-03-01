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السودان يقول إن حصيلة صادر الماشية ليوم واحد بلغت 5 ملايين درهم

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ضأن في طريقه للتصدير من ميناء هيدوب بشرق السودان - ارشيف

الخرطوم 1 مارس 2021- كشفت السلطات السودانية عن أن عائدات الماشية الحية ليوم الخميس الماضي فقط بلغت 5 ملايين درهم عن طريق القنوات المصرفية عقب توحيد سعر الصرف.

وظلت عائدات الماشية السودانية تذهب إلى الأسواق الموازية منذ سنوات بسبب فارق سعر الصرف وتهريب الحصائل.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ ابراهيم ان" عوائد صادر الماشية الحية عبر المصارف بلغت 5 مليون درهم منذ يوم الخميس الماضي".

واكد الوزير الذي كان يتحدث الإثنين في انطلاق مبادرة غرفة مصدرو الماشية بتحويل حصائل صادر الماشية عبر المصارف تحت شعار "حول حصيلتك بالبنك" التزام الحكومة بإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تواجه مصدري الماشية من خلال برنامج الحكومة الانتقالية".

واوضح ان مساهمة صادرات الثروة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 18 – 20%

واعتبر عبد النبي المبادرة بادرة حسن نية للشراكة بين الوزارة والمصدرين مؤكدا دعمه الحكومة للقطاع.

ونوه الى ان المبادرة تجئ في زمن مناسب خاصة وأن هنالك مشكلات اقتصادية تعاني منها الدولة.

وشدد على اهمية ان يلتزم المصدرين بالاشتراطات الصحية والفنية واشتراطات الخدمات مشيرا الي الاتفاق معهم على تلك الخطوة

واقر الوزير بوجود مشكلات ادارية وفنية تجابه المصدرين من بينها المحاجر والموانئ ووجود مياه شرب صحية للماشية.

واكد تأثير خطوة توحيد سعر الصرف على المصدرين غير انه عاد وقال ان المصدرين التزموا ايضا بمعالجة كافة العوائق داعيا الجميع إلى الانضمام للمبادرة وتوريد حصائل الصادر لخزينة البنك المركزي.

بدوره قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح لـ “سودان تريبون" الاثنين إن 90 % من حصيلة الصادر كانت تذهب للأسواق الموازية مقابل 10% فقط لصالح استيراد الأدوية.

وقال إن مبادرة مصدري الماشية تتطلب قراراً سياسياً بان تكون كافة الإجراءات الخاصة بصادر الماشية عبر العملة الحرة وتحويل المستوردين تلك الأموال من الخارج عبر المصارف بالاتفاق مع المصدرين.



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