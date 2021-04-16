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الحكومة السودانية تلغي زيارة وفد رسمي إلى إسرائيل

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البرهان ابتدر خطوات التطبيع مع اسرائيل في عنتيبي الأوغندية

الخرطوم 16 أبريل 2021 ـ قال مسؤولان سودانيان، الجمعة، إن الخرطوم ألغت زيارة لوفد حكومي إلى إسرائيل بعد الإعلان عنها هذا الأسبوع، وذلك بعد ساعات من نفي السودان تقارير بأنه سيرسل أول وفد له إلى إسرائيل.

وتسارعت وتيرة التطبيع بين السودان وإسرائيل بعد لقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا في فبراير 2020.

وقال مسؤولان سودانيان لرويترز إن السودان قبل دعوة لزيارة إسرائيل لكن الخطط تغيرت فيما بعد. ولم يقدما تفسيرا لهذا التغيير.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن جهاز المخابرات العامة بعدم صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول زيارة وفد أمني لدولة إسرائيل ونفى صدور توجيهات بذلك".

كما نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني في اجتماع له أمس الأربعاء ذلك أيضا.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن وفدا سودانيا يضم مسؤولين من الأمن والمخابرات سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر لسودان تربيون أمس الأول، إن الزيارة الرسمية كانت تعد الأولى من نوعها وكانت ستتزامن عن قصد بتقديم المعايدة بمناسبة عيد الاستقلال الإسرائيلي.

ورجحت ذات المصادر أن وزير العدل نصر الدين عبد البارئ كان سيكون ضمن وفد الحكومة السودانية إلى جانب عسكريين وأمنيين وسياسيين.

ووافق السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي في اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وصوت مجلس الوزراء السوداني هذا الشهر بالموافقة على إلغاء قانون يعود لعام 1958 كان يقضي بمقاطعة إسرائيل.



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