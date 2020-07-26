الحكومة السودانية تلوح بفض الاحتجاجات المتكررة لفرض هيبة الدولة

الخرطوم 26 يوليو 2020 – لوحت الحكومة السودانية باستخدام القوة اللازمة قانونًا، في مواجهة الاحتجاجات المتكررة، بمناطق متفرقة من البلاد وأكدت في ذات الوقت كفالتها لحق الممارسة السلمية.

الطريفي إدريس

وتشهد مدن السودان المختلفة احتجاجات بصورة باتت متكررة، للمطالبة بتوفير الأمن والخدمات والعدالة بينما تتوالى مظاهرات منذ الأسبوع الماضي في شرق البلاد وشمالها رفضا لتعيين ولاة جدد كما تشهد مدن أخرى في إقليم دارفور أعمال عنف بين اليوم والآخر.

ومنذ يوم السبت، تشهد الوحدة الإدارية لمنطقة مستري بغرب دارفور اشتباكات قبلية عنيفة بين المساليت والقبائل العربية، ادت لمصرع ما لا يقل عن 66 شخصا وعشرات الجرحى، حسب مصادر موثوقة تحدثت لـ"سودان تربيون" ليل الأحد.

وناقش مجلس الأمن والدفاع، الذي يُعد أعلى سُلطة أمنية في البلاد، في اجتماع عقد مساء الأحد، الوضع الأمني في مختلف مُدن السودان، إضافة إلى التحديات الأمنية.

وقال وزير الداخلية، الفريق شرطة الطريفي ادريس، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع: "أكد المجلس على حفظ الحقوق الدستورية في الممارسة السلمية وفق متطلبات الديمقراطية، وآمن على فرض هيبة الدولة باستخدام القوة اللازمة قانونًاً لحفظ الأرواح والممتلكات".

وأعلن عن إرسال قوات من المركز إلى الولايات التي تعاني من اضطرابات أمنية بصورة فورية، لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وأشار دفع الله إلى أن مجلس الأمن والدفاع طالب القوات الأمنية بإيقاف جميع التفلتات الأمنية والتصدي للخارجين عن القانون ودعم أسس المواطنة والحقوق المتساوية.

وقال الوزير إن المجلس طالب القوات أيضًا بتنفيذ خطة حماية المدنيين وتفعيل دور القوات المشتركة في حفظ الأمن لمنع الإفلات من العقاب عن الجرائم التي تُرتكب.