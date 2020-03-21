الحكومة السودانية تنهي إجلاء مواطنيها وتعيد إغلاق مطار الخرطوم

الخرطوم 21 مارس 2020- قال المتحدث باسم شركة مطار الخرطوم إن عملية اجلاء السودانيين العالقين بعدد من المطارات العالمية اكتملت السبت وفقا للخطة الموضوعة.

مطار الخرطوم الدولي

وأكد محمد المهدي في تصريح لـ (سودان تربيون) إعادة إغلاق المطار أمام حركة الطيران عقب وصول آخر الرحلات القادمة إلى الخرطوم مساء اليوم السبت.

واتخذت السلطات السودانية قرارها الأسبوع الماضي بإغلاق المطار والمعابر الحدودية في اطار خطة احترازية أقرتها الحكومة للحد من انتقال جائحة "كورونا" الى البلاد.

وأوضح المهدي أن خطة مطار الخرطوم التي وضعت لاستقبال العائدين تمت بالتنسيق مع سلطة المدني والسلطات الأمنية والصحية وشركات الطيران الناقلة.

وأشار إلى أن جدول الرحلات شمل الفترة من الخميس وحتى مساء اليوم السبت.

وقال" تم تنفيذ هذه الرحلات بواسطة شركات الطيران المحلية ممثلة في "بدر" و"تاركو" إلى جانب الشركات الأجنبية بينها الإماراتية، فلاي دبي، والخطوط الاثيوبية ، الكينية وشركة طيران العربية".

ونوه إلى أن عمليات نقل السودانيين العالقين تبنتها شركات الطيران من مطارات أديس أبابا، تركيا، دبي، نيروبي، الشارقة، كانو، جوبا كما أقلت من الخرطوم أجانب إلى عدد من الدول.

واكد إجلاء كافة السودانيين العالقين بالمطارات في الخارج واخضاعهم للفحص الطبي دون تسجيل أي حالات للإصابة بفايروس كورونا.

والأربعاء قررت سلطة الطيران فتح مطار الخرطوم أمام الحركة الجوية استثنائيا لـ 48 ساعة اعتبارا من الخميس لتمكين السودانيين العالقين من العودة.