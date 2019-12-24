الحكومة السودانية توقع اتفاقا مع مجموعة مسار الوسط بالجبهة الثورية

الخرطوم 24 ديسمبر 2019 - وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية (مسار الوسط)، الثلاثاء، اتفاقا نهائيا للسلام في العاصمة جوبا.

حميدتي وقع على الاتفاق مع مسار الوسط ..الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

وجرت مراسم التوقيع بحضور، رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، والوفد التشادي، الذي انضم إلى فريق الوساطة بصفة رسمية.

ووقع عن الحكومة، عضو المجلس السيادي، رئيس الوفد التفاوضي، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعن مسار الوسط، نائب رئيس الجبهة الثورية، رئيس مسار الوسط، التوم هجو، وعن الوساطة، توت قلواك.

وهنأ حميدتي، الشعب السوداني، ببدء مرحلة التوقيعات على مسارات السلام.

وأكد في كلمته خلال حفل التوقيع، حرص الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق السلام الشامل.

وأوضح أن السودان عاش عهودا من الحروب والخراب، وآن الأوان أن يعيش في استقرار وسلام.

وأضاف، "في هذا الخصوص نحن كحكومة مستعدون لدفع استحقاقات السلام".

من جهته قال التوم هجو، إن التوقيع النهائي على المسار مع الحكومة، خاطب جذور الأزمة في السودان وقضايا الناس، واعتبره فأل خير وبداية طريق السلام.

وأشار إلى أن الاتفاق الذي اشتمل على مبادئ عامة أبرزها مخاطبة القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية وقضايا المزارعين وقضية مشروع الجزيرة والأراضي والحقوق بكل المنطقة الوسطى، بجانب التوزيع العادل للثروة وإيجاد الموطن والحياة الكريمة للسودانيين، مبينا أن الاتفاق لم يتحدث عن محاصصة أو مناصب وهو اتفاق جامع لكل الناس وليس لحزب أو جماعة بعينها.

وأكد أن ما يميز مسار الوسط أنه غطى قضايا المنطقة الوسطى التي لم تغط، وهي أكثر منطقة بها مشاكل مسكوت عنها، وبالتالي الاتفاق عالج الأزمة قبل أن تنفجر مما يمكن الشعب السوداني من وضع قضاياه على الطاولة، وطالب المجتمع الدولي بدعم السلام في السودان.