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الحكومة السودانية تُوقف صادر الماشية إلى السعودية

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ضأن في طريقه للتصدير من ميناء هيدوب بشرق السودان - ارشيف

الخرطوم 18 نوفمبر 2020 – أعلنت الحكومة السودانية عن إيقاف صادر الماشية إلى السعودية، وذلك إلى حين توقيع برتكول تجاري بين البلدين بغرض حفظ حقوق المصدرين.

وأرجعت السعودية خلال الأشهر الأخيرة عدد من البواخر المحملة بالماشية السودانية لأسباب تتعلق بالمناعة.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف، عادل فرح، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "قررنا إيقاف صادر الماشية إلى السعودية إلى حين توقيع برتكول تجاري بين البلدين لحفظ حقوق المصدرين".

وأشار إلى أن قرار إيقاف التصدير يدخل حيز التنفيذ بعد تصدير الماشية الموجودة بالمحاجر، والتي يُقدر عددها بنحو 35 ألف رأس.

وأفاد الوزير بأن السعودية أوقفت استيراد الماشية من السودان بسبب حمي الوادي المتصدع، على الرغم من "عدم وجود إعلان رسمي بوجود المرض فى السودان".

وأكد فرح عدم وجود مرض حمي الوادي المتصدع في البلاد، موضحا أن صادر اللحوم السودانية لم يتوقف ولا يزال مستمرا، معلنًا البدء في إنتاج مصل حمى الوادي المتصدع العام المقبل بمشاركة القطاع الخاص.

وشدد على وجود أسباب "غير معلنة وخفيه من قبل السعودية لإعادة صادر الماشية لأسباب متعلقة بالمناعة"، مشيرًا إلى عدم قبولهم "أي عمليات ابتزاز من الجانب السعودي".

وقال الوزير إن وزارته لن تتراجع عن قرار إيقاف تصدير الماشية إلى السعودية، حال مُورست عليها ضغوط، مشيرًا إلى استعداده تقديم استقالته حال ضُغط عليه للتراجع عن القرار.

وأضاف: "سأترك الكرسي وليس لدي ما أخسره، ولايوجد لدينا مانخفيه ولا تستطيع أي جهة أو فرد، ممارسة ضغوطات لإتخاذ قرار معين".

وظهر مرض حمى الوادي المصدع في السودان في سبتمبر 2019، في بعض المناطق بولايات شرق السودان وولاية نهر النيل، شمالي السودان.

وأوقفت السُّلطات السعودية وقتها صادر الماشية من السودان فى أعقاب أعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ومقرها في باريس، انتشار حمى الَوادي المتصدع بمنطقة البحر الأحمر شرق السودان.

وفي مارس الفائت استأنفت السعودية استيراد الماشية من السودان بعد احتواء المرض، لكن فى أكتوبر الماضي، أعلنت السُّلطات السعودية عن حظر صادر الماشية مؤقتا من السودان بسبب ظهور مرض حمى الوادي المتصدع فى شمال السودان.



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