الحكومة السودانية: صادرات اللحوم تضاعفت الى 16 ألف طن خلال ستة أشهر

الخرطوم 8 سبتمبر 2021- كشفت الحكومة الانتقالية في السودان عن ارتفاع صادرات اللحوم إلى 16الف طن خلال الست اشهر الأولى من العام الجاري.

وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي

وتواجه صادرات السودان من اللحوم مشكلات متعددة خاصة في تطبيق الاشتراطات الصحية ما أفقد السودان مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية إلى جانب فقدان بعض الأسواق العالمية.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ عبد النبي ان صادرات اللحوم تضاعفت خلال هذا العام مقارنه بالعام الماضي.

وأوضح الوزير الذي كان يتحدث خلال تنوير إعلامي الأربعاء ان حجم صادر اللحوم وصل إلى 16 ألف طن خلال الست لشهر الأولى من العام الجاري مقابل 4600 ألف طن لذات الفترة من العام الماضي.

وأعلن عن وصول وفد فني تركي خلال الفترة من 12-18 ديسمبر الحالي لتعزيز الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت بين السودان وتركيا نهاية الشهر ابان زيارته الى إسطنبول.

واوضح ان زيارته لتركيا جاءت نتيجة التوافق بين الأجهزة السياسية بين البلدين َوتعزيز لزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لتركيا خلال الفترة الماضية.

واشار الى ان زيارة البرهان الى تركيا هي البداية الحقيقية لعلاقه متينة عززت التعاون المشترك مبينا انها الزيارة الاولى بعد انقطاع طويل.

وقال ان الغرض الأساسي من الزيارة الاستفادة من التجربة التركية في انشاء مصانع للحوم للاستفادة من القيمة المضافة

وكشف عن اتفاق البلدين على إنشاء اربعة مسالخ حديثه في ولايات البحر الاحمر وشمال كردفان وجنوب دارفور والخرطوم

ولفت عبد النبي إلى عزم تركيا استئناف صادر اللحوم من السودان وفق الاشتراطات الأوربية وتلقيهم موافقه مبدئية منها سيتم تطويرها الى اتفاق لتصدير اللحوم.

بدوره أكد المدير العام للمحاجر والمسالخ محمد يوسف على تجاوز قضية المناعة بعد أن وصلت 98 بالمئة.

واقر بان مرض الحمى القلاعية كانت هاجسا البلاد ورهن استئناف تصدير اللحوم إلى تركيا بوجود اشتراطات فنيه ملزمه خاصة َوان تركيا بعيدة عن السودان.

وأشار إلى حدوث نقله كبيرة في مسلخ الكدرو 2 في مجال الحيوان واللحوم والتقنيات الحديثة بما يتيح صلاحيه اللحوم لأكثر من شهر مما يؤدي إلى فرصة تسويق أكبر بحسب الطلب.

من جانبه أكد سفير تركيا بالسودان عرفان نذير أوغلو على ان السودان الان في مرحلة عمل وليس مرحلة وعود.

ووصف السودان بانه من الدول الرائدة في مجال الثروة الحيوانية مؤكداً على جاهزية بلاده لتقديم الدعم والمساعدة للسودان.

ونوه الى ان القيادات التركية تؤكد على اهمية زيادة التعاون وتعزيز العلاقات مع السودان بصورة أكبر.

يشار إلى أن البلدين اتفقا الاتفاق على إرسال وفد فني للتعرف على المسالخ السودانية وتحديد احتياجاتها، وذلك لتطويرها بالتقانات الحديثة، وتقديم منحة من الامصال واللقاحات البيطرية، والحصول على 100منحة متعددة في مجال التدريب بالمعامل ومركز البحوث والانتاج الحيواني، والتعاون لمكافحة الأمراض.