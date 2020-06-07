 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 7 حزيران (يونيو) 2020

الحكومة السودانية و (الثورية) يتفقان على تكوين مفوضية للحريات الدينية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 7 يونيو 2020 – اتفقت الحكومة السودانية والجبهة الثورية على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز الأديان، وتوصلا إلى تكوين مفوضية تعنى بقضايا الرحل والرعاة، وذلك ضمن حزمة القضايا القومية.

JPEG - 30.6 كيلوبايت
التعايشي

وجرى الاتفاق بين الطرفين، في جلسة التفاوض التي التأمت الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في كل من الخرطوم وجوبا، و خُصصت لمناقشة القضايا القومية.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي لعملية السلام، محمد حسن التعايشي، في تصريح صحفي: "اتفقت وفود التفاوض، الأحد، على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، وعلى إنشاء مفوضية تعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم، كجزء من تنمية هذه القطاعات الحيوية".

وأشار إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفا شبه كامل في القضايا ، فيما أرجأت بعض المواضيع التي تحتاج تبادل النصوص إلى يوم الاثنين، والتي من بينها قضايا العدالة الاجتماعية وطرق تنفيذ اتفاق السلام.

وقال التعايشي، إن جلسة التفاوض ناقشت موضوع العفو العام للأفراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة، الذين صدرت بحقهم أحكام عقابية أثناء فترة الحرب، لتتم معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية.

وأعلن عن توصل الطرفين الى أسس تضمن قيام التشريعات القانونية والمؤسسات التعليمية والتربوبية على واقع مكافحة العنصرية والتمييز على أساس العرق أو النوع.

وناقشت جلسة التفاوض هيكلة المنظومة العدلية بالبلاد لتعزيز نصوص الوثيقة الدستورية – التي تحكم عمل الفترة الانتقالية – بطريقة تضمن استقلال المؤسسات العدالية.

وقال التعايشي إن الطرفين توصلا لاتفاق كامل بخصوص قضية التعداد السكاني، بطريقة تضمن تعداد سكاني شامل للسودانيين بمختلف أوضاعهم بما فيهم النازحين واللاجئين والرحل، لضمان بناء قواعد المعلومات الرئيسية للمشاركة السياسية في الانتخابات المزمع قيامها بنهاية الفترة الانتقالية.

وأشار كذلك إلى أن الجلسة ناقشت أيضًا قضية الكنابي، فى جوانبها المرتبطة بقضايا السكن والخدمات، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأنها. إضافة إلى النقاش الذي جرى حول قضايا البيئة لا سيما مراجعة التشريعات والمؤسسات القائمة على أمرها.

وأفاد التعايشي إن الطرفين توصلا لاتفاق بشأن مؤتمر المانحين، وتوافقا على ربط دعم الفترة الانتقالية وعملية السلام في وقت واحد.

وفي تصريح سابق أكد التعايشي أن جميع أطراف عملية السلام العشرة تشارك في هذه المفاوضات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي (3) 2020-06-07 15:56:16 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com خريطة توضح خط الحدود من أبوقمل إلى الستيت ومثلث الفشقة المفاوضات السودانية - الإثيوبية بشأن الحدود * يمكن القول بشكل عام أنه قبل عام 1965 لم يبرز أي نزاع بشأن الحدود أو (...)

الفرق بين مقتل جورج فلويد وجريمة الإبادة الجماعية في دارفور 2020-06-07 12:55:57 ✒️صلاح حامد الولي walysalah85@gmail.com حادثة مقتل المواطن ألامريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مدينة مينيا بوليس، مينيسوتا في الولايات المتحدة من قبل ضابط الشرطة مينيا بوليس "دريك تشوفين" أثارت حفيظة الشعب الأمريكي (...)

الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي (2) 2020-06-03 17:53:23 دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1- مسودة اتفاقية 1901 * تم إفراغ خط الحدود الذي تمخض عن تفاوض هارنجتون مع الأمبراطور منليك في مسودة اتفاقية. وقد وصفت هذه المسودة في مادتها الأولى بالتفصيل الحدود بين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.