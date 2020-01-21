الحكومة السودانية والحركة الشعبية – عقار يناقشان الترتيبات الأمنية

الخرطوم 21 يناير 2020 - شرعت اللجان الفنية الخاصة بالتفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية- شمال، بقيادة مالك عقار، الثلاثاء، في مناقشة ملف الترتيبات الأمنية، الخاص بولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.
ورأس وفد الحكومة، وزير الدفاع، الفريق أول جمال عمر، بينما رأس وفد الحركة الشعبية، رئيسها مالك عقار.
ووصل وزير الدفاع السوداني رئيس لجنة الترتيبات الأمنية جمال عمر إلى جوبا الاثنين، لبدء النقاش حول الملف الأمني.
وتتوسط جنوب السودان منذ أغسطس الماضي، الحكومة السودانية والحركات المسلحة، لتوصل إلى سلام في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
وطالبت الوساطة القوى المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وتمتلك قوات عسكرية بالانضمام الى التفاوض في جوبا توطئة للنقاش حول الملف خلال اليومين المقبلين.
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