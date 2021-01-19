الحكومة السودانية وبعثة (يونيتامس) يقران تشكيل آلية تعاون

- وفد مقدمة (يونيتامس) مع رئيس مفوضية السلام .. الإثنين 3 أغسطس 2020 (سونا)
الخرطوم 19 يناير 2021 ـ أقر اجتماع بمجلس الوزراء، الأحد، بين اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان "يونيتامس" والقائمة بأعمال البعثة ستيفاني كوري ومساعديها، تشكيل آلية تعاون بين الحكومة والبعثة.
وينتظر أن تباشر بعثة "يونيتامس" مهامها نهاية يناير الحالي بعد أن أنهى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي تفويض بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" اعتبارا من أول الشهر الحالي.
وقال رئيس اللجنة السفير عمر الشيخ في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش سبل التنسيق بين اللجنة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) في المجالات الاستراتيجية التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي أنشئت بموجبه البعثة والمتعلقة بعملية التحول السياسي بالبلاد.
كما ناقش الاجتماع دعم تنفيذ اتفاقية السلام واحلاله على أرض الواقع إضافة إلى حشد الدعم الدولي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وأشار عمر الشيخ إلى أنه تم التطرق إلى كل تفاصيل التنسيق بين اللجنة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم السودان (يونيتامس) من أجل مساعدة البعثة في انجاح مهمتها.
من جانبها وصفت ستيفاني كوري القائمة بأعمال بعثة يونيتامس الاجتماع بالناجح والمثمر حيث تم الاتفاق على آلية التعاون بين البعثة والجهات الحكومية المختلفة.
وأعربت عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في هذا الصدد.
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