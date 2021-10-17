الحكومة: برنامج دعم الأسر سيغطي جميع الولايات بحلول نوفمبر المقبل

وزير التنمية النرويجي قدم 6 ملايين يورو لبرنامج دعم الاسر السودانية- أغسطس 2021

الخرطوم 17 أكتوبر 2021-قالت حكومة الانتقال في السودان ان برنامج دعم الأسر السودانية “ثمرات" سيغطي جميع الولايات في نوفمبر المقبل.

وتنفذ الحكومة الانتقالية برنامج ثمرات لمساعدة الأسر بعد إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من البنك الدولي تضمنت تحرير الوقود والغاء الدولار الجمركي وزيادة أسعار الكهرباء.

وأكد مدير البرنامج معتصم أحمد صالح تغطية جميع الولايات خلال نوفمبر القادم، باستكمال المرحلة الثانية من البرنامج خلال الأسبوع القادم والتي تشمل ولايات غرب وشمال كردفان، النيل الازرق، شرق دارفور، جنوب كردفان، وسط دارفور بنهاية شهر أكتوبر الجاري على الترتيب

ويبدأ برنامج ثمرات تدشين العمل مطلع نوفمبر القادم بولايات المرحلة الثالثة والتي تشمل أربع ولايات هي: نهر النيل، الجزيرة، القضارف، الشمالية. ليغطي البرنامج بذلك كافة ولايات السودان بحلول منتصف نوفمبر القادم.

وطبقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته سودان ترببون الأحد التقى مدير برنامج ثمرات وزير المالية بإقليم النيل الأزرق ورئيس اللجنة العليا للبرنامج بالولاية عباس عبد الله كارا

وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين برنامج ثمرات وولاية النيل الأزرق حتى يتم تدشين البرنامج بالولاية مطلع الأسبوع القادم.

وأوضح أن البرنامج أكمل وضع الخطة لانطلاق عمليات تدريب المدخلين بالولاية على أن يبدأ تسجيل الأسر بالنيل الازق مطلع الأسبوع المقبل.

وأبان مدير ثمرات إلى أن الشبكة القومية للألياف الضوئية (محطات الفايبر) بالولاية سوف تساعد فريق العمل في مواجهة التحديات التقنية المتوقعة.