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الحكومة تتعهد بمعالجة مشكلات مطاحن (بيتا) ودخولها الإنتاج في مايو المقبل

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الخرطوم 14 مارس 2020- تعهد مسؤول حكومي رفيع المستوى السبت، بحل كافة المشكلات والعقبات التي تواجهها مطاحن (بيتا) الواقعة بمنطقة سوبا جنوبي الخرطوم ودخولها الإنتاج في مايو المقبل.

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طوابير للحصول على الخبز في (أبو عشر) بولاية الجزيرة ـ الإثنين 7 مارس 2016 (سودان تربيون)

ووقف وكيل وزارة المالية بالإنابة أزهري بخيت ومرافقيه على مشروع مطاحن ومخابز (بيتا) للغلال، والتي يتوقع أن تبدأ الإنتاج خلال شهرين، وتعرف الوفد على المشاكل التي تعيق سير الأداء والانتاج.

ويعد (بيتا) من أكبر المشروعات في السودان، من حيث الطاقة الإنتاجية حيث تبلغ المرحلة الأولى 2.250 طن يوميا، إضافة الى مرحلتين بطاقة تصل الى 6.750 طن يوميا، وتلتحق بالمطاحن مخابز تنتج نحو 10 مليون قطعة خبز يوميا.

وتشهد غالب مدن السودان على مدى أسابيع أزمة خانقة في الخبز حيث بات مشهد الصفوف أمام المخابز طوال ساعات النهار والليل أمرا اعتياديا.

وأبدى مدير السلع الاستراتيجية بوزارة المالية، علي عسكوري اسفه لتعطل المشروع والذي وصفه بالعملاق نتيجة لأعمال إدارية اعاقت الانتاج والانتاجية.

وأشار الى مساعي وزارة المالية في معالجات كافة الاشكالات حتى تتيح لمطاحن (بيتا) الدخول في دائرة الانتاج بأسرع وقت.

وقال عسكوري ما نشهده من خلال هذه الزيارة لمطاحن بيتا بأنها ملحق معها مخابز تنتج 10 مليون خبز يوميا، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك السوداني.

من جهتها أوضحت رئيس هيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص هبة محمد علي ان الهيئة تعمل جنباً الى جنب مع القطاع الخاص.

وأضافت "وقفنا على مشروع كبير سيخدم قطاع عريض من المواطنين، ويوفر حوجة الخبز للمواطن في الوقت الحالي".

ووعدت بحل أوجه القصور في المخابز التي تطلب معالجات عاجلة، خاصة فيما يتعلق بمشكلات الكهرباء والماء واصلاح الطرق المؤدية الى المطاحن نتيجة خلافات حول الأرض.

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