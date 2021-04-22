الحكومة تعلن بدء التسجيل الالكتروني لبرنامج دعم الأسر الأسبوع القادم

الخرطوم 22 أبريل 2021- أعلنت الحكومة السودانية الخميس عن إطلاق خدمة التسجيل لبرنامج دعم الأسر" ثمرات" عن طريق الموقع الإلكتروني الأسبوع المقبل.



وتعمل الحكومة الانتقالية من خلال هذا البرنامج على تحويل نقد مالي غير مشروط ليغطي 80 % من المواطنين السودانيين مستهدفا 32.6 مليون نسمة.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته "سودان تربيون" فإن الوحدة التنفيذية لبرنامج ثمرات أكملت الاستعدادات الفنية "لتدشين خدمة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج ثمرات بداية الاسبوع القادم".

وأوضح البيان أن الوزارة تعمل حاليا على فتح مزيد من مراكز التسجيل للأسر بجميع مدن ومناطق السودان المختلفة لتسريع تسجيل جميع المواطنين المستهدفين بالبرنامج.

ويتوقع من هذه الخدمة إحداث فارق في سرعة إكمال عمليات تسجيل الأسر ومن ثم المساعدة في تسريع عمليات التحويل المالي الشهري للأسر السودانية.

ويقدم البرنامج دعما مباشرا للأسر بواقع خمسة دولارات للفرد بسعر الصرف السائد ببنك السودان المركزي ويعتمد المبلغ الكلي المقدم للأسر على عدد الأفراد.

ويعتمد (ثمرات) على الرقم الوطني او البطاقة القومية كمستند رئيسي لتسجيل افراد الأسرة في البرنامج.

وأوضحت الوزارة أنه خلال 3 -4 اسابيع من انتهاء عملية التسجيل يبدأ التدقيق والمراجعة، ومن ثم إرسال المبالغ الشهرية للأسر لتجنب تأخير استلام الدعم الشهري.