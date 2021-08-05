الحكومة تعلن بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية في (المنطقتين)

الخرطوم 5 أغسطس 2021 - أعلنت الحكومة السودانية بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق السلام لمسار المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، الموقع مع الحركة الشعبية - قيادة مالك عقار.
- مالك عقار
وتعثر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لعدم امتلاك الدولة موارد مالية كافية وفقًا لتصريحات رسمية، حيث كان ينبغي بدء تنفيذه بعد مرور شهرين من توقيع الاتفاق الذي جرى في 3 أكتوبر 2020.
وعقدت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في مسار المنطقتين، الخميس، اجتماعا، في القصر الرئاسي.
وقال مجلس السيادة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن "الاجتماع استمع لتقرير من لجنة الترتيبات الأمنية حول بداية الإجراءات".
وأضاف: "تم الاتفاق على خطة لبداية استكمال ملف الترتييات الأمنية في منطقة النيل الأزرق قريبًا والمناطق الأخرى في وقت لاحق".
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، بحضور عضو المجلس مالك عقار ووزير الدفاع الفريق يس إبراهيم.
ووقعت الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار، ضمن تنظيمات الجبهة الثورية، اتفاق سلام مع حكومة الانتقال في أكتوبر 2020.
وقال البيان إن الاجتماع توصل لـ"العديد من التفاهمات التي سترى النور قريبًا".
وفصلت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق المنطقتين ملف الترتيبات الأمنية عن الشق السياسي.
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