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الحكومة تعلن عن تكوين جهاز للأمن الداخلي وملاحقة العناصر الإرهابية

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الخرطوم 10 مارس 2020 - أقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان، الثلاثاء، تشكيل جهاز للأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية، ومواصلة هيكلة المنظومة الأمنية، على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

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المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مشترك، لمجلسا السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير إن "الاجتماع أكد على أهمية صيانة الأمن الوطني وتحصينه من كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية".

وأعلن عن "تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية والاستمرار في هيكلة المنظومة الأمنية".

وأكد الاجتماع على أن تأمين وحماية قيادة الدولة، واجب الأجهزة الأمنية، وجزء من استقرار الفترة الانتقالية.

كما شدَّد على ضرورة ملاحقة العناصر الإرهابية وتشديد الرقابة على المداخل والمنافذ واتخاذ إجراءات احتياطية استباقية لعدم تكرار ما حدث.

وأشار الفكي الى ان الاجتماع وجه كذلك بتسريع الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة مع ضرورة محاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث.



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