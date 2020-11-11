الحكومة تقرر استئناف تصدير الفول السوداني

الخرطوم 11 نوفمبر 2020-أصدر وزير الصناعة والتجارة السوداني الأربعاء قرارا بتصدير الفول السوداني وفقا للمواصفات والمقاييس السودانية.
- وزير التجارة والصناعة مدني عباس
وأوضح وكيل وزارة التجارة محمد على عبد الله أن القرار يأتي في سياق تنظيم وترقية الصادرات وتماشيا مع بداية الموسم الجديد للإنتاج.
وأكد بأن القرار الجديد منع تخزين الفول السوداني بغرض التحكم في سعره وكميته وفق قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م إلا للأغراض الصناعية المعتمدة من الجهات الرسمية الحكومية وفق الضوابط والقوانين المختصة.
ونوه إلى أن وزارة التجارة وضعت الأسعار التاشيرية لصادر الفول السوداني النقاوة لهذا الموسم عبر مجلس تنظيم صادرات الحبوب الزيتية الذي شاركت فيه كل الجهات المختصة بما فيها الغرف التجارية وشعبة مصدري الحبوب الزيتية.
وحذر الوكيل من المضاربات غير المبررة ومن ممارسة الاجانب للتجارة الداخلية الممنوعة بالقانون.
وقال إن الوزارة ستلاحق عبر أجهزتها الرقابية المختصة أي مخالف وستطبق عليه الأحكام الرادعة وفقا للقانون.
وأهاب بمصدري الفول السوداني "النقاوة" المسموح به وفقا للمواصفات والمقاييس السودانية التوجه إلى الوزارة لإكمال اجراءاتهم للصادر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت في مارس الماضي عن ايقاف صادر الفول السوداني لتنظيم تجارته وبيعه ومنع تخزينه بغرض التحكم في السعر.
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