الحكومة والشعبية بقيادة (الحلو) يعلنان استئناف التفاوض بالإثنين

سلفا وحميدتي وقادة الجبهة الثورية وعبد العزيز الحلو بعد التوقيع على"إعلان جوبا" .. 11 سبتمبر 2019 (سودان تربيون)

جوبا 8 فبراير 2020- قال مسؤولان في الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة عبد العزيز الحلو إن الطرفين سيواصلان التفاوض الاثنين المقبل، في أعقاب التوترات التي شهدتها جلسة التفاوض الأولى السبت.

وكانت مصادر متطابقة قالت لـ "سودان تربيون" في وقت سابق من السبت إن الوفد الحكومي قرر تعليق المفاوضات مع مجموعة الحلو احتجاجا على ما اعتبرها "إساءات" وجهها عضو وفد الحركة المفاوض محمد جلال هاشم لمفاوضي الخرطوم وصمهم فيها بالافتقار الى الخبرة والمستشارين كما شكك في قدرة رئيس الوفد محمد حمدان دقلو "حميدتي" على الوصول لسلام، قائلا "إن من يقتل لا يستطيع تحقيق السلام".

وطبقا لمسؤولي الحكومة خلال جلسة التفاوض فإن مقطع الفيديو الذي تضمن هذا الحديث يعد إساءة للوفد المفاوض تتطلب الاعتذار الرسمي كما سلموا فريق الوساطة الفيديو وطالبوا بإبعاد محمد جلال هاشم من التفاوض.

وقال المتحدث باسم الحركة الجاك محمود لـ "سودان تربيون" إن الوساطة الجنوب سودانية أبلغتهم باستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية يوم الإثنين.

وأوضح أن وفد الحكومة طلب في بداية الجلسة التي التأمت صباح السبت تقديم اعتذار عن محتوى الفيديو المنسوب لعضو الوفد محمد جلال هاشم.

وأردف " نحن رفضنا الاعتذار جملة وتفصيلا".

وأشار الجاك الى ان وفد الحكومة عدل طلبه بعدها بأن تقدم الحركة توضيحا مكتوبا حول ما إذا كان حديث هاشم شخصي أم يمثل الموقف الرسمي للحركة.

وتابع " بعدها قررت الوساطة رفع الجلسة لتعاود الانعقاد صباح الإثنين"، وشدد على أن الموقف المعلن من الوساطة هو رفعها ليوم وليس تعليقها.

وطبقا لمسؤول حكومي رفيع تحدث لـ "سودان تربيون "فإن الخرطوم لا تضع في استراتيجيتها الحالية للمفاوضات أي منحى لوقف الجولة ما يجعل قرار التعليق قابلا للنقاش والتراجع عنه.

من جهته أكد المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض محمد الحسن التعايشي في تصريح صحفي "إنه لم يتم تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال قياده "عبد العزيز الحلو".

وشدد على أن الحكومة لا تزال ملتزمة بجدول المفاوضات الذي تحدده الوساطة مع الحركة الشعبية.

وتابع "الصحيح ان الحكومة السودانية سلمت الوساطة السبت احتجاجا مكتوباً على تسجيل لأحد أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض؛ نعتقد ان التسجيل غير موفق ويؤثر سلباً على البيئة العامة التي يعمل الجميع للحفاظ عليها وتدعيمها وصولاً إلى سلام حقيقي".

بدوره قال رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك إن الوساطة ظلت ومنذ الجمعة تجري سلسلة من المشاورات التمهيدية مع كافة أطراف مفاوضات السلام من اجل التوافق علي اجنده نهائية للتفاوض.

وأعلن في تصريح صحفي، ان التفاوض حول قضايا المنطقتين بين الحكومة والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو سيستأنف د الاثنين.

وأوضح أن الأحد سيشهد اجتماعات بين الجبهة الثورية وقوي الحرية والتغيير لمناقشة أجندة التفاوض على مختلف المسارات، دفعا لعملية السلام للوصول الي اتفاق سلام يرضي جميع السودانيين.

في الأثناء اتفق وفدا الحكومة السودانية، وقيادات "مسار الشرق"، حول المبادئ العامة والديباجة والمسائل المتعلقة بنظام الحكم وطبيعة الدولة السودانية.

وسيواصل الوفدان، خلال جلسة، الأحد، النقاش حول قضايا التعليم والصحة وقسمة الثروة ومشاركة شرق السودان في مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.

وتركز المفاوضات على خمسة مسارات، هي: دارفور ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان. ‎