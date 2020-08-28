الحكومة وقوى دارفور توقعان 7 بروتكولات سياسية وإرجاء الملف الأمني لساعات

الخرطوم 28 أغسطس 2020- وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور بالأحرف الأولى على ملف القضايا السياسية الجمعة بالعاصمة جوبا، بينما أرجأ التوقيع على الملف الأمني الى السبت.

توت قلواك رئيس فريق الوساطة

وشملت القضايا السياسية لمسار دارفور التي تم التوقيع عليها 7 بروتوكولات هي: قضية الأرض والحواكير، العدالة الانتقالية، التعويضات وجبر الضرر، تنمية قطاع الرحل والرعاة، قسمة الثروة، تقاسم السلطة، النازحين واللاجئين.

وأكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، توت قلواك، الاستمرار في تحقيق السلام بكل من السودان وجنوب السودان.

وقال مخاطباً حفل التوقيع على الاتفاق السياسي لمسار دارفور، إن كل مشاكل السودان يجب أن تحل داخل البيت الكبير.

وتابع " التوقيع بالأحرف الأولى على قضية الترتيبات الأمنية بمسار دارفور والقضايا القومية سيتم يوم غد".

وجدد قلواك الدعوة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور للانضمام للسلام، كما أكد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، متمسكة بإعلان جوبا لتحقيق السلام الشامل.

وحيا رئيس فريق الوساطة توت جهود الحكومة الانتقالية لإحلال السلام وقال "نحيي رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لدعمهم عملية السلام".