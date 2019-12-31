(الحلو) يبلغ الإمارات بتعثر التفاوض مع الحكومة السودانية

الخرطوم 31 ديسمبر 2019 -قدَّم رئيس الحركة الشعبية-شمال، عبد العزيز الحلو، للحكومة الإماراتية، شرحا، حول أسباب تعثر المحادثات مع الحكومة السودانية في جوبا.

عبد العزيز الحلو

ووصل الحلو الى أبو ظبي قبل أيام تلبية لدعوة من الحكومة هناك للتشاور حول دفع العملية السلمية في السودان.

ومنذ عزل نظام الرئيس عمر البشير ي أبريل الماضي، تسعى الإمارات للعب دور محوري في ملف السلام حيث قدمت خلال الأشهر الماضية دعوات لقادة الأحزاب والحركات المسلحة السودانية وأدارت معها نقاشات بشأن كيفية التوصل الى تسوية شاملة في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية، الجاك محمود الجاك، في بيان تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء، إن رئيس الحركة الشعبية، " أطلع ممثلو الحكومة الإماراتية، على سير محادثات السلام بجوبا، شارحا أسباب تعثر المحادثات، وموضحا المواقف التفاوضية للحركة الشعبية".

وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية، أبدت تفهمها لمواقف الحركة الشعبية، وأكدت دعمها لمنبر جوبا ووقوفها مع جهود تحقيق السلام الشامل والعادل لحفظ حقوق وكرامة جميع السودانيين.

والأسبوع الماضي، أعلنت الوساطة في جنوب السودان، تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، لمدة أسبوعين، بعد إصرار الأخيرة على إقرار علمانية الدولة في الاتفاق، أو اللجوء إلى المطالبة بحق تقرير المصير.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.