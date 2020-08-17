(الحلو) يقول إن مفاوضات جوبا محاولة لتحقيق "سلام جزئي"

كاودا 17 أغسطس 2020 – قال رئيس الحركة الشعبية – شمال، عبد العزيز الحلو، إن مفاوضات السلام التي تستضيفها جوبا؛ محاولة لتحقيق سلام جزئي لا يخاطب جذور المشكلة السودانية.

عبد العزيز الحلو

ومن المنتظر أن تبدأ الثلاثاء جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية ومجموعة الحلو في جوبا حيث تحاول الوساطة الجنوب سودانية إحداث اختراق لإنهاء تعثر التفاوض بين الطرفين.

وقال الحلو، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "إن ما يدور في مفاوضات السَّلام الحالية هو مُحاولة لتحقيق سلام جزئي لا يُخاطب جذور المشكلة السُّودانية، ولن يفضي إلى سلام حقيقي يُعيد الأمن والسلم والاستقرار".

وأشار إلى أن الحركة تتمسك بموقف حل أزمات البلاد من جذورها، إضافة إلى بناء نظام علماني ديمقراطي لا مركزي، يحترم حقوق الجميع.

وتتزامن تصريحات الحلو مع الإعلان عن توصل الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار الى تفاهمات كاملة مع الحكومة السودانية بشأن منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة وهي ذات المناطق التي يتفاوض عليها الحلو مع الخرطوم.

واتهم الحلو الحكومة الانتقالية بالمراوغة في مناقشة القضايا الجوهرية، بحيث تتلكأ في التفاوض لشراء الوقت، مشيرًا إلى "أن أي اتفاق سلام لا يُخاطب جذور المُشكلة، لن يكون سلاماً شاملاً ولا نهائياً كما عهدنا طوال الستين عاماً الماضية من عمر النزاع".

وأعلن رئيس الحركة الشعبية في سياق ثاني عن تأييده لمواكب (جرد الحساب)، التي نظمتها لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم، الاثنين، حيث وصل آلاف المحتجين إلى مقر مجلس الوزراء قبل أن تفضهم قوات الشرطة بالقوة.

وقال إن أهداف الثورة التي نجحت في الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، تتمثل في الحرية والسلام والعدالة، وهو ما يعني "وطن يسع الجميع تسوده العدالة والمُساواة والديمقراطية، يرتكز على تنوعُّه التَّاريخي والمعاصر وهوية مُشتركة لا تقصي أي مُكوِّن من مُكوِّنات الشَّعب السُّوداني".