(الحلو) يمدد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر

الخرطوم 1 يناير 2020- أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، قيادة عبد العزيز الحلو،الأربعاء تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة ثلاثة أشهر في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

عبد العزيز الحلو

وقالت الحركة إن قرار تمديد وقف العدائيات من جانب واحد في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها يجيء كبادرة حسن نية، ولإعطاء محادثات السلام الجارية حالياً في جوبا فرصة للنجاح.

ووفقاً لبيان صادر عن القائد العام للحركة، عبد العزيز الحلو، فإن إعلان تمديد وقف القتال سيظل سارياً حتى 31 مارس المقبل.

ودعا الحلو جميع وحدات جيشه للالتزام بالإعلان ابتداء من 1 يناير.

وفي أكتوبر 2019، بدأت الحكومة الانتقالية الجديدة في الخرطوم وقادة المتمردين في السودان محادثات سلام تهدف إلى إنهاء الحروب الأهلية في البلاد. ويستضيف رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت المحادثات في العاصمة جوبا.

وتقول الحركة إن المحادثات مع الحكومة الانتقالية لا تشهد أي تقدم بشأن الأجندة المطروحة للنقاش حيث تطالب الحركة بمنح حق تقرير المصير للمنطقتين كأحد المطالب الرئيسية من بين حزمة قضايا تتصل بعلاقة الدين بالدولة وقسمة السلطة والثروة.