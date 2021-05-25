الجنيه السوداني يتراجع بقوة قبل ساعات من بدء اول مزادات النقد الأجنبي

الخرطوم 25 مايو 2021-والت العملة المحلية في السودان رحلة التراجع أمام سلة العملات الأجنبية قبل ساعات من بدء بنك السودان المركزي أول مزادات النقد الأجنبي.
- رزم من العملة السودانية (أب)
وتعول الحكومة الانتقالية على مزادات النقد الأجنبي في تخفيف الطلب على العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف بعد تخفيض قيمة الجنيه إلى نحو سبعة أضعاف في فبراير الماضي.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الثلاثاء فإن سعر البيع للدولار سجل 450 جنيها مقابل 440 جنيها ليوم الإثنين، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 118 جنيها والدرهم الاماراتي 120 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 550 جنيها.
وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض إلى جانب ارتفاع حجم المضاربات من قبل التجار.
وقال أحد المتعاملين لـ “سودان تربيون" إن الأسواق الموازية تشهد ارتفاعاً في حجم الطلب ما ادى الى مزيد من التراجع بقيمة الجنيه.
وأضاف أن بعض التجار يحاولون استباق مزادات النقد الأجنبي في تحديد سعر الصرف متوقعا مزيد من التدني في قيمة الجنيه خلال الأيام المقبلة.
ويرى مصرفيون أن مزادات النقد الأجنبي ستؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة الجنيه حال عدم استمرارها ونجاحها في تغطية طلبات العملاء.
والأحد أعلن بنك السودان المركزي عن قيام اول مزاد للنقد الأجنبي الأربعاء.
وحدد المركزي حجم المزاد الكلي بقيمة 40 مليون دولار واوضح ان الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%.
كما اشترط المركزي ان يقتصر المزاد على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي.
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