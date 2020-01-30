الحوثيون يعرضون محادثات لتبادل الأسرى السودانيين في اليمن عبر الصليب الأحمر

السودان دفع بآلاف القوات الى حرب اليمن ( الأوربية)

الخرطوم 30 يناير 2020- أعلنت قناة (المسيرة) الفضائية التابعة لجماعة الحوثي، الخميس، أن الجماعة مستعدة لإجراء محادثات مع السودان بشأن تبادل الأسرى عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكشفت الخرطوم الشهر الماضي إن لديها زهاء 5 آلاف مقاتل في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.

وأوردت ""رويترز" أن الفضائية الموالية لإيران في اليمن، نشرت على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تغريدة نقلاً عن مسؤول من الحوثي يمسك بملف شؤون الأسرى، قال فيها: " أبلغنا السلطات السودانية من خلال اللجنة الدولية للصليب الاحمر بأن لدينا أسرى سودانيين، وأننا على استعداد لإجراء مفاوضات معهم وإجراء صفقة تبادل".

وأضاف المسؤول: "نأمل أن تمارس السلطات السودانية ضغوطاً على الرياض وأبو ظبي لضمان إطلاق سراح ابنائهم"، مشيراُ إلى أن الأسرى السودانيين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الحوثيين الذين تحتجزهم السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، أو الجماعات التابعة لهم.

وينظر إلى الصراع في اليمن في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وأزهقت جراء الحرب عشرات الآلاف من الأرواح فيما عانى الملايين تبعات المجاعة بسببها.