الخارجية الأميركية :بومبيو عازم على لقاء البرهان وحمدوك في الخرطوم

الخرطوم 23 أغسطس 2020-أكدت وزارة الخارجية الأميركية رسميا أن وزيرها مايك بومبيو سيتوجه الى السودان هذا الأسبوع في سياق جولة تشمل عدة دول وتبدأ من إسرائيل.
- بومبيو وصل قاعدة "اندروز" الجوية لبدء جولة تشمل إسرائيل والسودان ..الأحد 23 أغسطس 2020
وكانت وكالة "اسوشيتد برس" أوردت السبت أن الوزير بومبيو سيبدأ الأحد جولة تشمل دول عربية بينها السودان لبحث عملية السلام في المنطقة في سياق تطورات العلاقة مع إسرائيل.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان "في السودان، سيلتقي الوزير برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل".
ولفت البيان الى أنه لم يكن التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن والاستقرار في إسرائيل والسودان وبين دول الخليج أقوى مما كان عليه في ظل قيادة الرئيس ترمب.
وستكون هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أميركي الى السودان منذ 15 عاما حيث قامت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس بزيارة في يوليو 2005 شملت الخرطوم والفاشر.
ولعب بومبيو دوراً بارزاً في الترتيب لاجتماع نادر ضم رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعنتبي الأوغندية مطلع فبراير الماضي، حيث التأم اللقاء بعد أيام من مكالمة هاتفية جرت بين البرهان وبومبيو.
وبدا أن البرهان وافق على اللقاء لمساعدة بلاده في مغادرة قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تضعه عليها الولايات المتحدة الأميركية منذ التسعينات.
أخر الآراءقضايا الانتقال والأولويات 2020-08-23 21:16:57 بقلم : محمد عتيق شهد الأسبوع السوداني المنصرم أحداثاً متسارعةً واكبتها الأقلام السودانية بنفس السرعة ، فيضاً من الكتابات الجادة الشاملة لكل وجهات النظر ، وذلك ببركات العلم والتكنولوجيا التي تجلت في وسائل التواصل الاجتماعي (...)
حمدوك: الحل في تنوير الجماهير بالمؤتمرات الصحفية 2020-08-22 10:04:54 صلاح شعيب ما يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتحاشى الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية راتبة، ويفضل الحوارات الفردية مع قلة مختارة من الإعلاميين، والتي لا تطرح كل أسئلة الساعة الجوهرية. ولو أن المؤتمر الصحفي يعني تمثيلا للشعب ما (...)
فلنتقدم بالثورة ، لنصعد بها 2020-08-16 22:55:55 بقلم : محمد عتيق قطاعات هامة من المناضلين السودانيين يطلقون العنان هذه الأيام لمشاعر الحسرة تعتصرهم ، يستعيدون صوراً من أيامهم في دهاليز التعذيب "الحضاري الاسلاموي" ، وهم يشاهدون على الشاشات أمامهم نفس سفراء النظام (...)
المزيد