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الخارجية الأميركية :بومبيو عازم على لقاء البرهان وحمدوك في الخرطوم

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الخرطوم 23 أغسطس 2020-أكدت وزارة الخارجية الأميركية رسميا أن وزيرها مايك بومبيو سيتوجه الى السودان هذا الأسبوع في سياق جولة تشمل عدة دول وتبدأ من إسرائيل.

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بومبيو وصل قاعدة "اندروز" الجوية لبدء جولة تشمل إسرائيل والسودان ..الأحد 23 أغسطس 2020

وكانت وكالة "اسوشيتد برس" أوردت السبت أن الوزير بومبيو سيبدأ الأحد جولة تشمل دول عربية بينها السودان لبحث عملية السلام في المنطقة في سياق تطورات العلاقة مع إسرائيل.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان "في السودان، سيلتقي الوزير برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل".

ولفت البيان الى أنه لم يكن التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن والاستقرار في إسرائيل والسودان وبين دول الخليج أقوى مما كان عليه في ظل قيادة الرئيس ترمب.

وستكون هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أميركي الى السودان منذ 15 عاما حيث قامت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس بزيارة في يوليو 2005 شملت الخرطوم والفاشر.

ولعب بومبيو دوراً بارزاً في الترتيب لاجتماع نادر ضم رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعنتبي الأوغندية مطلع فبراير الماضي، حيث التأم اللقاء بعد أيام من مكالمة هاتفية جرت بين البرهان وبومبيو.

وبدا أن البرهان وافق على اللقاء لمساعدة بلاده في مغادرة قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تضعه عليها الولايات المتحدة الأميركية منذ التسعينات.



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