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السعودية تطلب توضيحات من الخرطوم حول تفشي حمى الوادي المتصدع

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ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 7 أكتوبر 2020- طلبت وزارة الخارجية السعودية توضيحات من نظيرتها السودانية بشأن الوضع الصحي للماشية في السودان فى أعقاب ايقاف السعودية صادر الماشية من السودان.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح لـ" سودان تربيون" إن وزارة الخارجية السعودية طلبت من الخارجية في الخرطوم توضيح الحقائق حول ما أثير عن ظهور حمى الوادي المتصدع فى الولاية الشمالية.

وأضاف أن الخارجية السودانية طلبت من وزارته بناءا على ذلك توضيحات حول الوضع الصحي للمواشي مؤكداً عدم ثبوت اصابتها بتلك الحمى.

وأوضح خطاب ممهور بتوقيع الوزير عادل فرح اطلعت عليه "سودان تربيون" أن الوزارة تسلمت استفسارا عبر البريد الإلكتروني من مندوب المملكة العربية السعودية لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان ، حول انتشار حمى الوادي المتصدع بالولاية الشمالية بالسودان.

وأكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في الخطاب ان الامراض التي شُخصت حميات وتشمل الملاريا بانواعها.

كما أنه جاري التحكم في الناقل فيها بواسطة الطواقم الطبية وعبر التنسيق مع ادارة الثروة الحيوانية وتابعت " لم يرد تشخيص أيا من الحميات النزفية والوضع تحت المراقبة".

ونوهت إلى انه ولمزيد من الشفافية ستقوم وزارة الثروة الحيوانية باخطار المنظمة العالمية لصحة الحيوان بأي مستجدات.

واكدت الوزارة ان كل صادرات المواشي لكل الدول من ولايات كردفان، دارفور ، كسلا والقضارف وهى ولايات لم تسجل بها أي اعراض لحالات مرضية.

وكانت السلطات السعودية وعبر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة قسم المحاجر أخطرت الاثنين المستوردين السعوديين بواسطة خطاب رسمي بأنه تم فرض حظر مؤقت على إستيراد المواشي الحية من جمهورية السودان بسبب مرض حمى الوادي المتصدع (RVF).

وأضاف الخطاب انه بناءاً على ذلك تم إلغاء جميع الأذونات الصادرة للمستَوردين.



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