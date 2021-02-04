الخارجية السودانية: المواطنين السودانيين في ميانمار بخير

الخرطوم 4 فبراير 2021 ـ طمأنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أن المواطنين السودانيين في ميانمار بخير عقب الإنقلاب العسكري هناك. وقالت إنها تقدم لهم النصح للحفاظ على سلامتهم.

مبنى وزارة الخارجية السودانية

واستولى جيش ميانمار على السلطة في انقلاب عسكري، احتجز على إثره مستشارة الدولة أون سان سو تشي، القائدة العليا للبلاد والرئيس وين مينت، بالإضافة إلى عدد غير محدد من المشرِّعين من حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، وآخرين من المعارضين للجيش.

كما اعتقلت قوات الجيش مسؤولين في الحزب الحاكم ونشطاء من كل أنحاء البلاد، وعطّلت شبكات الهاتف المحمول والإنترنت مؤقتا.

وبحسب بيان للخارجية السوداني فإنها تتابع أحوال السودانيين الموجودين في ميانمار للإطمئنان على سلامتهم عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، وذلك عبر سفارة جمهورية السودان في بكين.

وقال "بهذا تود وزارة الخارجية أن تطمئن المواطنين على سلامة السودانيين الموجودين في ميانمار، وهم حوالي ثمانية أشخاص، وقد قدمت لهم السفارة في بكين النصح اللازم للحفاظ على سلامتهم".