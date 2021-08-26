الخارجية السودانية تتدخل لصالح البحرين وتلغى قرار حكومة الشمالية

- ملك البحرين استقبل وزيرة خارجية السودان في المنامة ..الإثنين 26 يوليو 2021
الخرطوم 26 أغسطس 2021 - الغت وزارة الخارجية السودانية قرار أصدرته حكومة الولاية الشمالية كان قضى بإلغاء تخصيص مساحة زراعية لدولة البحرين.
وقررت الولاية الشمالية في وقت سابق إلغاء تخصيص مساحة زراعية لـ “مشروع خيرات البحرين"، بسبب توقفه.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس؛ إنها "راجعت مع سلطات الولاية الشمالية قرارها بإلغاء تخصيص المساحة الزراعية، حتى تم إلغاؤه من منطلق العلاقات المتميزة مع مملكة البحرين".
وأشارت إلى أن حكومة الانتقال تولي "مشروعات الأمن الغذائي العربي والتكامل الاقتصادي أولوية قصوى".
وقال البيان إن وزارة الخارجية تؤكد "اهتمامها العظيم بتعزيز العلاقات مع مملكة البحرين، وستبذل من شأنه تعزيز التعاون المشترك".
وفي أواخر يوليو الفائت، سجلت وزيرة الخارجية مريم الصادق زيارة إلى البحرين.
وأكد البيان على أن سياسة السودان تهدف إلى استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية.
ويتطلع السودان إلى جذب رؤوس أموال للاستثمار في البلاد التي تُعاني من أزمة اقتصادية حادة.
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