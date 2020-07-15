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الخارجية السودانية ترتب لإجلاء سودانيين محتجزين في مصر

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الخرطوم 15 يوليو 2020 – قالت وزارة الخارجية إنها شرعت في الترتيب لإجلاء سودانيين محتجزين بسجن السلوم المصري، ضُبطوا خلال محاولة هجرة غير شرعية إلى ليبيا.

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مقر الخارجية السودانية

ويغامر السودانيين، في ظل الأوضاع القاسية التي يعيشونها جراء الأزمة الاقتصادية، بالهجرة غير الشرعية إلى ليبيا التي تعد معبراً إلى دول أوروبا، بغرض تحسين أوضاعهم المعيشية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "في إطار رعاية الوزارة وبعثاتها بالخارج لحقوق المواطنين السودانيين، وسعيها المستمر لحل كافة المشكلات التي تطرأ بين الحين والآخر، تفيد بأنها وبعثتها بمصر ظلت تتابع قضية المواطنين المحتجزين بسجن السلوم".

وأشارت إلى أن السفارة السودانية بالقاهرة، ظلت ترسل مندوب منها بصورة راتبة لزيارة المحتجزين، بغرض إصدار وثائق سفر اضطرارية، حتى يتم ترحيلهم الي البلاد.

وكشف البيان عن موافقة السُلطات المصرية على طلب السفارة السودانية بتسليم المحتجزين في معبر أرقين الحدودي الرابط بين البلدين.

وقال البيان إن وزارة الخارجية أخطرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية لإصدار إذن دخول، للقادمين دون ان تكشف عددهم.

كما أفادت بتعهد رجال اعمال سودانيين، بتغطية كلفة إجلاء السودانيين من معبر أرقين إلى الخرطوم، مع إجراء الترتيبات الأخرى الخاصة بالاستقبال والفحص الطبي.



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