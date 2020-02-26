الخارجية السودانية تعيد سفراء إلى الخدمة فصلهم نظام البشير

الخرطوم 26 فبراير 2020 - أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على إعادة سفراء إلى العمل كان نظام الرئيس المعزول عمر البشير فصلهم من الخدمة.

مقر الخارجية السودانية

وبدأ نظام البشير بمجرد وصوله إلى السُلطة عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989، في فصل آلاف الموظفين من العمل لعدم ولائهم السياسي له.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء، إن "مجلس الوزراء وافق على توصيات لجنة خاصة كونتها الوزارة للنظر في شؤون المفصولين تعسفيًا، بإعادة 10 سفراء إلى الخدمة".

وأفادت بأن السفراء المعادين للعمل تتفاوت درجاتهم الوظيفية بين الأولى والثانية من التي يشغلها رصفاؤهم، الذين واصلوا العمل.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على إعادة 13 إداري في الدرجات الوظيفية التي يشغلها زملائهم حاليًا في الخدمة.

وبدأت مؤسسات السودان في إعادة المفصولين تعسفيًا أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير إلى الخدمة مجددًا، وذلك في محاولة منها لإعادة القومية والعدالة في الخدمة المدنية، التي تعرضت للتسيس في فترة الثلاثين عامًا من حُكم البشير.

وتحتاج وزارة الخارجية إلى السفراء الجُدد لتوظيفهم في تمثيل البلاد في السفارات الخارجية، بعد إعفاء عشرات السفراء من التمثيل، بدعوى حصولهم على مناصبهم بناء على ولائهم السياسي.