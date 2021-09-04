الخارجية السودانية تندد بالاتهامات الاثيوبية وتصفها بـ(المضللة)

الخرطوم 4 سبتمبر 2021- شجبت وزارة الخارجية السودانية اتهامات اثيوبيا بتسلل مجموعة مسلحة عبر الحدود لتنفيذ مخطط تخريبي بسد النهضة العملاق.

مقر وزارة الخارجية السودانية

وأعلنت قوات الدفاع الإثيوبية الجمعة إحباط مخطط تخريبي لسد النهضة نفذه مسلحون يتبعون لجبهة تحرير تقراي في منطقة "المحلة" قرب الحدود السودانية.

ووصفت الوزارة التصريحات المنسوبة للجيش الإثيوبي بالمضللة، ولا أساس لها من الصحة ونها ذات غرض مفضوح يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي.

وقالت إن الحكومة الإثيوبية درجت على إقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت أوضاعها الداخلية.

وحثت الخارجية السودانية الحكومة الإثيوبية على الكف عن العدوانية التي درجت عليها طيلة الفترة الماضية، في التعامل مع السودان.

كما دعتها الى وقف تكرار الادعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان "تحقيقاً لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة".

وأكد البيان التزام السودان التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.

كما اشارت الى أن السودان يسيطر على كامل أرضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع اثيوبيا، وأنّه لن يسمح باستغلال اراضيه من اي جهة، وأنّه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها.