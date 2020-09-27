الخارجية السودانية: فجوة المساعدات لا تزال كبيرة لاتساع المناطق المتضررة بالفيضانات

الخرطوم استقبلت شحنة مساعدات فرنسية كبيرة

الخرطوم 27 سبتمبر 2020 – قالت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، إن الحاجة لاستمرار المساعدات الخارجية ما زالت كبيرة نسبة لاتساع المناطق المتضررة بالسيول والفيضانات.

ووصلت العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، 3 طائرات من قطر وفرنسا وكوريا الجنوبية، تحمل مساعدات إنسانية لدعم المتضررين من السيول والفيضانات، كما قدمت ايطاليا شحنة مساعدات وصلت الخرطوم الجمعة

ورحبت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تلقته سودان تربيون" باستمرار وصول المساعدات لتخطي الظرف الإنساني الراهن.

وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي استجابت لنداء الاستغاثة بموجب قرار الدولة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وعبرت عن تطلعها لاستمرار لاستمرار العون لا سيما وأن الحاجة لا زالت كبيرة نسبة لاتساع المناطق المتضررة في العديد من ولايات البلاد".

وتواصل عدة دول أبرزها، تركيا وقطر ومصر والعراق والسعودية، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان؛ لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت البلد وتسببت بتشريد آلاف السكان.

ووصل عدد ضحايا هذه الكوارث الطبيعية بالبلاد 128 شخصا، منذ بداية يونيوالماضي، بحسب آخر الإحصاءات الحكومية.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر، حيث تهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة سنويا، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة.