الخارجية السودانية: لا إصابات بفيروس (كورونا) وسط الجالية بالصين

الخرطوم 26 يناير 2020 - أكدت الخارجية السودانية، الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" ، وسط الجالية السودانية والطلاب في مقاطعات الصين المختلفة.

مقر الخارجية السودانية

وقالت الخارجية السودانية، في بيان تلقته "سودان تربيون" إن سفارة السودان في بكين تتابع انتشار فيروس كورونا الجديد، والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار المرض وسط مواطنيها والبلدان المجاورة.

وأضافت " لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس وسط الجالية السودانية والطلاب حتى اللحظة".

وأعلنت عن إنشاء منصات للتواصل في وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة من خلالها لحصر جميع الطلاب المقيمين بالصين ومدينة أوهان على وجه الخصوص حيث يتفشى المرض فيها.

وامتدحت وزارة الخارجية التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة الاتحادية وسلطات مطار الخرطوم للحيلولة دون انتشار المرض بالبلاد.

وكشفت السلطات الصحية الصينية، الأحد، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية "شينحوا"، عن تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن. سي. أو. في) في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة، أنه خلال الساعات الـ ــ24 الماضية، تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانغهاي وحالة واحدة أخرى في خنان).

وحتى السبت، أدى تفشي الالتهاب الرئوي إلى ما إجماليه 56 حالة وفاة، بينما تعافى 49 شخصا، ولا يزال هناك 2684 مريضا يشتبه بإصابتهم بالفيروس، بحسب شينخوا.