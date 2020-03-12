الخارجية السودانية: محاولة اغتيال حمدوك أنتجتها التغييرات في البلاد

مسؤولو الخارجية خلال تنوير للسفراء المعتمدين بالخرطوم حول محاولة إغتيا حمدوك ..الخميس 12 مارس 2020

الخرطوم 12 مارس 2020 – وصف وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، الخميس، محاولة اغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بالحادث الإرهابي وأنها نتجت عن الاتجاهات الجديدة للسياسة في البلاد.

وقدم قمر الدين، والوكيل المساعد، إلهام إبراهيم، والمدير العام للمراسم والحصانات، صلاح الجنيد، شرحا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم، حول محاولة اغتيال حمدوك، وموقف البلاد من فايرس كورونا.

وعبر قمر الدين، عن "إدانة الحكومة السودانية الكاملة لمحاولة الاغتيال، واصفا إياها بالحادث الإرهابي الغريب على الشعب السوداني المشهور بسماحته".

وأضاف "المحاولة جاءت نتيجة للتغييرات والاتجاهات الجديدة التي تتخذها البلاد في سياساتها".

وأكد أن "الوضع الأمني في البلاد مستقر تماما، وأن الحياة تسري على طبيعتها في ربوع السودان".

كما أكد أن "الحكومة قامت بإجراءات أمنية مشددة لضمان حماية المواطنين وكافة المقيمين في البلاد".

وامتدح الدعم الذي عرضته وقدمته الدول الصديقة للمساعدة في التحقيق في هذه الحادثة التي وصفها بالظاهرة الدولية، التي تتطلب تعاون وتكاتف دول العالم للقضاء عليها.

وأكد السفراء بدورهم غرابة الحادثة على ثقافة وسماحة الشعب السوداني من واقع ما عايشوه في السودان طوال فترة خدمتهم في البلاد، وجددوا التأكيد على دعمهم للفترة الانتقالية في السودان.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، الأربعاء، القبض على عدد من المشتبه بضلوعهم في المحاولة التي رمت لاغتيال رئيس الوزراء وأفاد أن بينهم أجانب.

وفيما يختص بفايرس كورونا، عبر وزير الدولة بالخارجية عن تضامنه مع الدول المتأثرة بالمرض

وأكد أنه لم تسجل حتى اللحظة أي حالة إصابة في السودان.