الخارجية: بكين استبعدت إجلاء الرعايا السودانيين من (ووهان)

الخرطوم 28 يناير 2020 - قالت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، إن السلطات الصينية، استبعدت إجلاء رعايا الدول المقيمين في مدينة ووهان، عقب انتشار فيروس "كورونا".

مقر الخارجية السودانية

وذكرت الخارجية في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن "السلطات الصينية، طمأنت البعثات الدبلوماسية في بكين على قدرتها على التعامل مع فيروس كورونا، واستبعدت أن تنشأ حاجة إلى أن تجلي الدول رعاياها المقيمين في مدينة أوهان".

وأضاف، " تعرب وزارة الخارجية عن احترامها للإجراءات التي اتخذتها حكومة جمهورية الصين الشعبية لاحتواء الفيروس وخبرتها المتراكمة في مكافحة الأوبئة، فهي تتابع تطورات الوضع لاتخاذ ما يلزم وتتحسب لأي إجراءات قد تلزم لضمان سلامة المواطنين السودانيين المقيمين في مدينة أوهان أو غيرها".

وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر الماضي بمدينة ووهان.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس في الصين إلى 106 وفيات و4515 إصابة مؤكدة، حتى نهاية الإثنين، وفق أرقام رسمية.

وفيروس "كورونا الجديد" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أعراض الإصابة ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.