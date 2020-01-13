الخرطوم بين محطات مسؤول أميركي رفيع يعتزم زيارة عواصم أفريقية

واشنطن 13 يناير 2020- أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أن مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، سيزور عدداً من الدول الإفريقية، بينها دولتي السودان وجنوب السودان، خلال الفترة من 15 - 29 يناير 2020 الجاري.

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي

ومن المقرر أن يلتقي ناجي خلال زيارته بكبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين وممثلي المجتمع المدني وأعضاء هيئات التدريس وطلاب الجامعات المحلية في الخرطوم وجوبا، وخريجي برامج وزارة الخارجية لتبادل الدبلوماسية، في الدولتين الجارتين.

وبحسب بيان الخارجية تشمل جولة كبير مسؤولي أفريقيا بالخارجية الاميركية أيضاً إفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا.

وتركز زيارة المسؤول، بحسب الخارجية في واشنطن، على سبل ترسيخ الحكم الرشيد وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين، بالإضافة لمكافحة الفساد، وإقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى.

ولتعزيز التعاون الإقليمي، سيلتقي ناجي ضمن برنامج الزيارة كذلك شركاء ومسؤولين حكوميين في فرنسا.

وأضاف البيان: "ستسلط رحلة مساعد الوزير الضوء على التزام أميركا بإشراك الشباب الإفريقي في إدارة بلدانهم، كما سيروج ناجي لمبادرة الشراكات الجامعية، وهو برنامج جديد مصمم لتعزيز العلاقات وتشجيع التعاون بين الجامعات الأمريكية والجامعات الأفريقية.

كما سيكرس جانب من الزيارة لتسليط الضوء أيضاً على الذكرى العاشرة لمبادرة القادة الشباب الأفارقة، وهو برنامج يشرك الجيل القادم من القادة في القارة، من خلال تسهيل الاتصالات بين الشباب الأفارقة مع أقرانهم في الولايات المتحدة.