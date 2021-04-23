حمدوك يؤيد مراجعة ألعاب الملاهي بعد نجاة أطفال من جنوح (مرجيحة)

لعبة الساقية الجانحة بمنتزه الرياض ـ الخميس 22 أبريل 2021

الخرطوم 23 أبريل 2021 ـ أمرت ولاية الخرطوم بمراجعة كل ألعاب الملاهي والمنتزهات صبيحة نجاة عشرات الأطفال وأسرهم من كارثة محققة عقب جنوح "مرجيحة" بعلو 15 مترا في منتزه الرياض بالخرطوم مساء أمس الخميس، بينما أيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قرارات حكومة الخرطوم بشأن الحادثة.

ووجهت حكومة الولاية في بيان بإيقاف جميع الألعاب بمنتزه الرياض إلى حين مراجعتها واكتمال التحقيق في أسباب الحادث لضمان سلامة المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد عدم وقوع إصابات وسط العالقين في منتزه الرياض.

وأوضح في تصريح صحفي أن ما حدث في لعبة "الساقية" عبارة عن جنوح للعبة، مشيراً إلى تمكن قوات الدفاع المدني من إجلاء عدد كبير من العالقين بسلام.

وأكد حمدوك في صفحته على فيسبوك دعمه لما قررته حكومة الولاية بوقف جميع الألعاب بالمنتزه لحين مراجعتها والتأكد من سلامتها وإكمال التحقيق في أسباب هذا الحادث ووجه باتخاذ إجراءات "حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المخيف".

وشكرحمدوك قوات الدفاع المدني مع طواقم الإسعاف ومختلف المؤسسات الولائية والمواطنين الحاضرين الذين بذلوا مجهود جبّار وتمكنّوا من إنقاذ جميع العالقين.

وتابع "فجر اليوم ولخمس ساعات حبسنا أنفاسنا جميعاً ونحن نتابع عن كثب عملية الإنقاذ البطولية للأطفال وأُسرهم بـساقية منتزه الرياض بواسطة قوات الدفاع المدني واستجابتهم السريعة للوصول لموقع الحادث الصعب".

قال "لقد خرجت هذه العائلات للترويح في مساء رمضان لتجد نفسها في خضم هذا الحادث المُخيف".

وتعطلت لعبة "الساقية" بمنتزه الرياض شرقي العاصمة الخرطوم مساء أمس الخميس ما تسبب في حالة ذعر خاصة بين الأطفال العالقين في "الساقية".

وسيطرت حالة من القلق خوفاً من سقوط الساقية أو تداعي أجزاء منها ما قد يخلف ضحايا من الأطفال العالقين.

ودفعت حكومة ولاية الخرطوم بفريق إنقاذ متكامل على رأسه وحدة الإنقاذ البري بشرطة الدفاع المدني مصحوبة بفريق طبي وسيارات اسعاف بحضور أمين عام حكومة الولاية ومدير عام شرطة الدفاع المدني والمدير التنفيذي لمكتب الوالي والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم.

طبقا لبيان حكومة الولاية فإن قوات الدفاع المدني باشرت أعمال إخلاء وإنزال العالقين وبذلت جهدا كبيرا باحترافية كاملة وسط تعاون كبير من المواطنين حتى تم إخلاء جميع من كانوا بالساقية بسلام دون تسجل أي اصابات.

وأشادت حكومة الولاية بصبر وتعاون أسر الأطفال والمواطنين.