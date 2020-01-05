الخرطوم تؤكد التزامها بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول حول ليبيا

الخرطوم 5 يناير 2020- أكد السودان دعمه لاستقرار الأوضاع في ليبيا، والتزامه بكافة القرارات الصادرة بشأنها عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
- مقر وزارة الخارجية السودانية
وبحسب بيان عن وزارة الخارجية السودانية، الأحد، فإن ما نشر وجرى تداوله حول موقف السودان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، في ٣١ ديسمبر الماضي، كان عرضا للموقف على نحو لا يتفق مع مضمونه المتسق مع سياسة السودان الخارجية المعلنة، ولا يتوافق مع التعبير الذي تم عن الموقف في الاجتماع.
وكانت أنباء تحدثت عن تصويت السودان خلال هذا الاجتماع لصالح التدخل التركي في ليبيا.
وأشار البيان إلى أنه صدر عن اجتماع المندوبين الدائمين، قرار مجلس الجامعة رقم 5456 بإجماع الدول الأعضاء، بالتقيد بنص وروح الاتفاق السياسي الليبي، وبالقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.
وأضاف: "سيتابع السودان موقفه المبدئي هذا، والمتسق مع الإجماع العربي، وسيبذل وسعه في التعاون مع الجهود المبذولة لإقرار الأوضاع في ليبيا والخروج بها من التعقيدات الراهنة".
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