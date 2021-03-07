الخرطوم تتهم أديس بدعم فصيل متمرد في النيل الأزرق

الخرطوم 7 مارس 2021- قالت وكالة السودان للأنباء ليل الأحد إن الحكومة الاثيوبية قدمت دعما عسكريا لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في ولاية النيل الأزرق.
- جوزيف توكا
وأفادت الوكالة الرسمية في تصريح مقتضب لم تبين مصدره أن "الحكومة الأثيوبية قدَّمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، حيث وصل الدعم منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021، وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته".
وقالت كذلك إن "الحكومة الأثيوبية تهدف لاستخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي أثيوبي بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية".
ولم يتيسر لـ"سودان تربيون" التحدث الى قيادات الحركة الشعبية – شمال حول هذه الاتهامات.
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