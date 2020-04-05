 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 5 نيسان (أبريل) 2020

الخرطوم تدين مقتل مواطنين فرنسيين على يد طالب لجوء سوداني

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 أبريل 2020 - أدانت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، حادثة اعتداء طالب لجوء سوداني، على مواطنين فرنسيين، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 7 آخرين.

JPEG - 69.8 كيلوبايت
مقر الخارجية السودانية

وأكد بيان صادر عن الوزارة، تلقته "سودان تربيون"، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الفرنسية عن أن طالب لجوء سياسي اعتدى بسكين على عدد من المواطنين الفرنسيين في منطقة سير أزير دروم (جنوب شرق فرنسا).

وأشار إلى أن الشرطة وشهود عيان قالوا إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إثنين وجرح سبعة، معظمهم في خطر.

وأوضح البيان أنه وبعد تواصل السفارة مع الجهات المعنية، ومنها إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي الفرنسي، تأكدت صحة الحادثة، ولم تتأكد دوافعها بعد، واتضح بأن المعتدي سوداني من مواليد العام 1987.

وأفاد أن المعتدي السوداني، دخل الأراضي الفرنسية بصورة غير شرعية في أغسطس 2016، وأن الشرطة القضائية في مدينة ليون، أوضحت أن التحقيقات ما زالت في بداياتها وبأنها ستفيد السفارة بما يستجد من معلومات متى توفرت.

وبدأ المدعي الفرنسي الخاص بمكافحة الإرهاب التحقيق في الهجوم حيث أوقفت السلطات ثلاثة سودانيين.

وأوقفت السلطات الفرنسية السبت منفذ الهجوم، وشخصا ثانيا قُدم على أنه "أحد معارفه". ثم اعتقلت في إطار التحقيق شابا سودانيا ثالثا يقيم في المركز الذي يعيش فيه المشتبه به.

وهاجم الشاب بسكين صباح السبت عددا من المارة في الشارع وآخر في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في بلدة رومان-سور-إيزير، حيث قُتل شخصان، وما زال جريحان -من بين خمسة أصيبوا-في العناية المركزة لكن حالتهما مستقرة.

وأفاد شهود للمحققين أن المنفذ الذي قام بهذا الهجوم من تلقاء نفسه كان "غاضباً جداً من الحجر الذي تفرضه السلطات لاحتواء فايروس كورونا المستجد".

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم "قال إنه لا يتذكر ما حدث". وقد تم تأخير استجوابه لأنه كان مضطربا جدا عند توقيفه، وسيخضع لفحص نفسي.

وقال مكتب المدعي إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو يصلي على رصيف، مضيفا أن تفتيش البيت الذي يقيم فيه كشف عن وثائق ذات محتوى ديني اشتكى كاتبها من الحياة في بلد "الكفار".

وقالت النيابة إن العناصر الأولية في التحقيق حول المهاجم "سلطت الضوء على مسار إجرامي مصمم على الإخلال بالنظام العام عبر الترهيب والتخويف" موضحة أن منفذ الهجوم لم يكن معروفا لدى الشرطة أو أجهزة المخابرات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

رئيس الحكومة ووزير الاعلام 2020-04-05 22:48:46 بقلم : محمد عتيق كان الأسبوع الماضي موعداً مع حراك جيد تمثل في حدثين : التئام عمل لجنة تفكيك التمكين وتصاعد وتيرة عملها بالإعلان عن بعض انجازاتها الهامة ، وبينما الناس في فرح واستبشار بذلك الحدث أطلق رئيس الوزراء الدكتور (...)

المصالحة الإنسانية والمصالحة الوطنية 2020-04-03 20:40:31 بقلم: إبراهيم منعم منصور تتبعت منذ فترة الحديث عن المصالحة بين المكونات السياسية بما فيها الحركة الإسلامية وفرعا الحركة: الوطني والشعبي. وإذا كان بعض الإسلاميين قد همس بذلك فقد جهر وأسهب في الأمر الدكتور الشفيع خضر في (...)

الْحَوْراني والطّيار 2020-04-03 10:50:37 أطِبّاء السّودان يازارعِي الرَياحِين حولِ بِلادِنا ياسِر عرْمان (1) مسح اللورد كتشنر شاربه الكثّ وقد انتابته بعض الحيرة ، بعد ان أعاد تشغيل هاتفه الذّكي ، الذي إنطفأ منذُ حادثة غرق السفينة المشئومة في 5 يونيو 1916، والتي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.